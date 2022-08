No hubo apelación de ninguna de las partes frente al preacuerdo que firmaron la Fiscalía y Enrique Vives Caballero por el caso de seis personas fallecidas en un accidente de tránsito en la doble calzada en el sector de Gaira.



De esta manera, el juez penal de conocimiento ratificó que la condena que deberá pagar el empresario sería de 92 meses de prisión domiciliaria que equivale a siete años privado de la libertad.

Rodrigo Martínez, abogado de dos de las víctimas, señaló que no hubo ninguna novedad en la audiencia que dio por concluido este caso que tomó trascendencia nacional por la magnitud de la tragedia.



“Todo quedó definido en el preacuerdo que planteó la Fiscalía, donde el señor Vives reconoció su responsabilidad en lo ocurrido y se comprometió a ofrecer disculpas e indemnizar a los familiares de los fallecidos y el joven herido”, detalló el jurista.

Todo quedó definido en el preacuerdo que planteó la Fiscalía, donde el señor Vives reconoció su responsabilidad en lo ocurrido y se comprometió a ofrecer disculpas e indemnizar a los familiares

Durante el tiempo de la condena, el empresario no podrá conducir ningún tipo de vehículo. Su salida condicional será estudiada por el juez, ante una solicitud que planteó el propio empresario justificando la necesidad que presenta de volver a ejercer su ejercicio laboral.



Los familiares de los seis fallecidos y el joven herido, aunque no estuvieron totalmente satisfechos con el tratamiento que le dio la justicia a Enrique Vives, finalmente aceptaron el dinero que les planteó la aseguradora por daños y perjuicios, lo que dio lugar a un cambio del delito por el que era procesado el empresario.



Finalmente Vives Caballero por medio de la aseguradora del vehículo que manejaba pagó la suma de 1.715 millones de pesos que fueron repartidos entre las víctimas de acuerdo a su perfil y característica.



Finalizado este trámite se acordó que Enrique Vives fuera procesado por homicidio culposo y su condena fuera por 92 meses de prisión domiciliaria.



Lo que nunca se supo es realmente el grado de alcoholemia que tenía el empresario la madrugada que arrolló con su vehículo a los siete jóvenes que caminaban por un costado de la doble calzada.



Lo anterior debido a que no se le practicó la prueba de sangre al conductor en los tiempos correctos por parte de Medicina Legal. De todas formas, Vives Caballero, manifestó su deseo de responder por lo sucedido y accedió a la solicitud que le planteó la Fiscalía de aceptar su responsabilidad en este hecho trágico que ocurrió el pasado 13 de septiembre de 2021.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

