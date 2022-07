La Fiscalía General de la Nación reveló que los familiares de las seis víctimas fatales y del adolescente herido fueron indemnizados con un monto de $1.715 millones que repartió entre todos la firma asegurada de la camioneta que conducía el empresario Enrique Vives Caballero.



Cabe indicar que para desembolsar la reparación económica a cada familia, fue necesario que firmaran una documentación en la que aceptaran que a Vives Caballero le modificaran la conducta procesal de dolo eventual por la de homicidio culposo que lo beneficiaría con una amplia rebaja de pena, como efectivamente sucedió.



Con el apoyo de un seguro, Vives finalmente

logró resolver su situación judicial

Aunque dicha condición causó inconformidad en padres, hijos y hermanos, finalmente todos accedieron a llegar un acuerdo para recibir el recurso que les ofrecieron ajustado al perfil y características del fallecido.



Este trámite fue trascendental para que se avanzara a favor del empresario implicado, quien finalmente logró resolver su situación judicial incluso antes de un año de haber ocurrido el accidente que dejó seis muertos y un herido.



Familiares de las víctimas rechazaron decisión del juez de enviar a Vives a su casa. Foto: Campaña política Enrique Vives

Los errores de las autoridades en el caso

El abogado Rodrigo Martínez, representante de dos de las víctimas, manifestó que el proceso, si terminaba en juicio, muy seguro sería ganado por Enrique Vives Caballero a raíz de las estrategias que usó su defensa para dilatar su judicialización en una etapa inicial y los errores de las autoridades que atendieron el caso.



“Al conductor no se le practicó en los tiempos correctos la prueba de sangre por parte de Medicina Legal para establecer que estaba bajo los efectos del alcohol así que no había un soporte técnico legal para demostrar su estado real de embriaguez”, señaló Martínez.



El abogado considera que este examen no se hizo precisamente porque el empresario fue sacado de la celda en la que estaba privado de la libertad y conducido a una clínica, porque según su defensa presentaba un trastorno psicológico.

El preacuerdo fue una medida desesperada de la Fiscalía

Rodrigo Martínez, señala que a raíz de esto, el ente acusador que delegó a uno de sus mejores fiscales en la ciudad de Bogotá, cómo un mecanismo desesperado planteó un preacuerdo a Vives Caballero para que aceptara su responsabilidad, pidiera perdón a las víctimas y respondiera por una condena mínima en su lugar de residencia.



El empresario samario aceptó la propuesta que también fue avalada este martes 27 de julio por juez de conocimiento.



En dicho acuerdo queda establecido que la condena sería de siete años y seis meses para Enrique Vives Caballero, quien también se encuentra tramitando una solicitud para obtener una libertad condicional que le permita salir y volver a trabajar en sus empresas.



Los familiares de las víctimas han mostrado su indignación, denunciando que desde un principio se favoreció al empresario por su posición económica.



De hecho en las últimas diligencias, en las que se planteó el preacuerdo entre la Fiscalía y Vives, ni siquiera estuvieron presentes los familiares o sus abogados.



“Queda demostrado que en este país no gana la justicia sino el dinero. Ya prácticamente aquí quedó todo definido, y Enrique Vives muy pronto estará de regreso a la calle, sin ni siquiera haber pagado nada, porque incluso el dinero que se le dio a los familiares de los fallecidos lo entregó fue una aseguradora”, manifestó Alex de Lima, padre de Laura de Lima, una de las seis fallecidas.

La comunidad también impidió que se dieran a la huida, según testigos. Foto: Cortesía comunidad

El jueves se conocerá la condena definitiva

De acuerdo al informe de la Fiscalía, las pruebas técnicas y los elementos obtenidos indican que Vives Caballero conducía su vehículo en grado uno de embriaguez y a alta velocidad.



En estas condiciones arrolló a siete personas que caminan por la vía Gaira – Santa Marta. Seis de ellas murieron y una más, menor de edad, quedó herida.



Por estos hechos, el juez emitió sentido de fallo condenatorio por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones personales culposas. El próximo 8 de agosto se conocerá la condena.



El preacuerdo establece también que Enrique Vives deberá pagar una multa de 36 salarios mínimos mensuales legales vigentes y realizar un acto de perdón a las víctimas.



Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv