Imputan tentativa de homicidio a Enrique Vives por arrollar a menor de edad

La Fiscalía retomó este jueves el proceso de Enrique Vives Caballero para adicionarle el delito de tentativa de homicidio bajo la figura de dolo eventual.



Esta nueva imputación se hizo porque el día del accidente, el empresario, según las autoridades, en el momento que manejaba su camioneta en exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, además de quitarle la vida a seis personas, también dejó herido a un menor de 14 años de edad.

Vives Caballero tampoco aceptó los cargos en concordancia con la posición que ha mantenido, respecto a que no fue el principal responsable de esta tragedia.



En la diligencia, el fiscal Mario Burgos Patiño manifestó que Enrique Vives Caballero al momento de ocasionar el accidente manejaba en grado 3 de alcohol.



El empresario se encuentra privado de la libertad en su vivienda en el sector de Pozos Colorados, en atención a una medida de detención domiciliaria que definió un juez de segunda instancia.



La nueva imputación no cambia mucho el panorama del caso de Vives Caballero. Según Rodrigo Martínez, uno de los abogados de familias de víctimas, este delito por el que también será procesado a partir de este momento solo aumentaría un poco más la condena en la circunstancia que se realice el juicio.



La próxima semana está convocada la audiencia donde se presentará el escrito de acusación contra el empresario. En esta diligencia se definirá si la Fiscalía se sostiene en que hubo dolo eventual o si el empresario finalmente será judicializado por homicidio culposo.



ROGER URIELES

PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA