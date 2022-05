Alex De lima, padre de Laura de Lima, una de las seis jóvenes que murieron arrolladas por una camioneta el pasado 13 de septiembre en Gaira, fue el único familiar que rechazó el acuerdo que acordaron la Fiscalía y Enrique Vives para que respondiera por cometer la imprudencia que dejó el desenlace fatal.

De Lima, quien tampoco ha querido recibir el dinero de la indemnización que le propone la aseguradora del vehículo involucrado en el siniestro, lamentó que ya todo esté decidido para que haya impunidad en este caso donde perdió a su hija.

"Yo no lo perdono, que lo perdone Dios", dijo el padre de Laura, quien le parece absurda la pena que le dieron a Enrique Vives, y agregó: "Para mí es injusto, porque fueron seis jóvenes que perdieron la vida y eso para él es un premio, porque tendrá 7 años de domiciliaria, estará tranquilo en su casa.



De Lima también explicó que la justicia no ha pensado en los dolientes, solo ha pensado en beneficios para Vives. "A él lo metieron en una clínica para que le hicieran un lavado y que no le detectaron casi alcohol, luego lo metieron en una clínica de reposo. El proceso lo han estado dilatando", dijo.



Además, el padre de Laura De lima sentenció que es falso que su hija y los otros muchachos que fueron arrollados por vives estaban bajo los efectos de las drogas. "Le están dañando la integridad a una joven. Yo conozco a mi hija y sé que ella no consumía alucinógenos. Eso de las sustancias alucinógenas es pura patraña", precisó.



El señor De lima también le dijo a EL TIEMPO que no ha hablado con otras víctimas de Vives y que él no ha firmado el acuerdo económico del empresario porque el dinero que le ofrecen es una cantidad indignante.



Finalmente, el padre de la víctima expresó que tiene miedo por represalias en su contra, porque Vives es una persona muy pudiente. "Yo quiero que quede claro, si en un futuro me llega a pasar algo, yo culparía al señor Enrique Vives", dijo, y recalcó: "Por mí, el señor Vives que viva su vida. Yo no lo perdono, que lo perdone Dios. Y debo decirlo, la justicia solo funciona contra los pobres, contra él, que es rico, no aplica igual".



Noticia en desarrollo...