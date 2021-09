Fiscalía imputa homicidio y pide cárcel contra Enrique Vives

Tras cinco días de suspensiones y aplazamiento, este viernes por fin pudo desarrollarse la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra el empresario Enrique Vives Caballero por la muerte de seis personas en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 13 de septiembre.



La diligencia, que empezó sobre las 4 p. m., volvió a suspenderse casi a la 1 de la mañana de este sábado, por el desgaste que ya presentaban los participantes.



Sin embargo, en el trámite que se surtió, la Fiscalía imputó homicidio en la modalidad de dolo eventual y planteó sus argumentos para solicitar medida de aseguramiento intramural contra Vives Caballero.

Solicitud de embargo de bienes

En el desarrollo de las audiencias, los abogados que ejercen la defensa de las víctimas se mostraron conforme con la argumentación y decisión adoptada por el ente acusador.



Asimismo, presentaron una solicitud formal al juez para que se embargara los bienes del empresario, con el fin de garantizar una indemnización a las familias de las víctimas de esta tragedia.



Los defensores solicitaron para cada núcleo afectado la suma de 350 millones de pesos, que deberá pagar Enrique Vives por el daño causado al conducir su camioneta en exceso de velocidad y en estado de alicoramiento.



Este requerimiento fue objetado por el abogado que defiende los intereses de Vives, quien puso a disposición de los familiares de los fallecidos el seguro del vehículo que, según expuso, garantizaría el desembolso de 4.000 millones por daños a terceros.



La defensa de las víctimas se mostró en desacuerdo con esta propuesta e insistió en la necesidad de embargo de propiedades para que pueda disponerse de los recursos económicos exigidos.

Dolo eventual

Antes de este debate, la Fiscalía ya había impuesto a Vives el delito de homicidio modalidad de dolo eventual contra Vives, bajo el argumento de que esta persona elevó el riesgo de ese accidente, debido a que el estado de embriaguez y la alta velocidad no le permitieron maniobrar el vehículo y evitar el accidente que terminó con la muerte de seis personas y una más lesionada.



“Si hubiese estado en buenas condiciones y respetado las normas que bien conoce, su reacción oportuna le habría permitido desviar el vehículo a la otra calzada teniendo en cuenta que es una doble calzada y los hubiera esquivado", dijo el fiscal.



Por otra parte, el ente acusador le indicó a Enrique Vives que la pena de este delito va entre 208 meses y 450 meses, es decir entre 17 años y tres meses y 37 años y 5 meses. Y pidió que le sea puesta la pena más alta, ya que cometió el delito seis veces.



Vives no aceptó los cargos, por considerar que no se ajustan a la realidad de lo que sucedió.

Piden enviar a prisión a empresario

Seguidamente, se procedió a la solicitud de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La Fiscalía en esta etapa develó elementos materiales probatorios y justificó la solicitud en el riesgo que ha mostrado el imputado de no presentarse al proceso judicial que enfrenta.



La Procuraduría apoyó la exposición del ente acusador y reveló un informe de la clínica Perfect Body que detallaba sobre un posible intento de fuga de Vives Caballero.



“Existe un registro del 15 de septiembre a las 17:46 que dice: paciente que no acepta remisión se intenta fugar varias veces, se le detiene y se le explica, el cual no acepta la remisión y no firma consentimiento, el cual se da a la fuga con familiares y abogado”, indicó la procuradora delegada.



La defensa de Enrique Vives pidió cinco o seis horas para preparar la intervención. La jueza, aunque no se lo concedió, finalmente decidió suspender la audiencia por el cansancio de los asistentes y anunció que la reanudará este sábado a partir de las 9:00 de la mañana.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

