Familias de víctimas de Vives bloquean troncal para orar y pedir justicia

El sitio de la tragedia en el sector de Gaira, donde murieron seis jóvenes el 13 de septiembre, fue visitado la noche de ayer por familiares, amigos y allegados de las víctimas que se congregaron para realizar una velatón.



La movilidad en la doble calzada sentido Santa Marta - Barranquilla se vio interrumpida cerca de una hora. Durante este tiempo niños, adultos y ancianos elevaron oraciones al cielo, prendieron velas y lanzaron flores a la carretera, mientras recordaban una vez más los momentos compartidos con los fallecidos.



Los familiares con lágrimas y gritos de lamento, volvieron a expresar el dolor que padecen por la partida absurda de sus seres queridos.

Nuevamente exigieron que las muertes de los seis jóvenes no queden impunes, y que las autoridades hagan responder al conductor de la camioneta por el daño irreparable que causó.



“Mi muchacha cómo te extraño. Todavía no creo que te hayas ido”, decía una abuela, mientras se presionaba el pecho y lloraba desconsolada.



Otra niña permanecía sentada a un costado de la vía aferraba a una prenda de vestir de su hermana que encontró allí tirada. El hecho de saber que no la volvería a ver ni a jugar con ella, le provocaba un profundo pesar.



Exigieron que las muertes de los siete jóvenes no queden impunes, y que las autoridades hagan responder al conductor de la camioneta Foto: Cortesía: Juan tapia

Luego de arrodillarse y hacer sus plegarias, las personas se retiraron de vuelta a sus casas dejando el sitio iluminado con velas, convertido en una especie de campo santo.



Todos viven una pesadilla desde el lunes cuando se enteraron que en esa carretera, un vehículo en exceso de velocidad les arrebató la compañía de hijos, mamás, hermanos y amigos.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

