Las familias de las seis víctimas que dejó el accidente de tránsito ocasionado por Enrique Vives en Santa Marta, se mantienen inconformes con el desenlace que tuvo este caso.



Ahora estudian junto a sus abogados una demanda contra el Estado por supuestas falencias e irregularidades que terminaron beneficiando al procesado.

Los familiares consideran que el acuerdo que le planteó la Fiscalía a Vives fue una medida desesperada para no avanzar a la etapa de un juicio, debido a que carecía de los suficientes elementos probatorios para que se le impusiera una pena mayor a la de siete años y ocho meses por la que finalmente deberá responder en su lugar de residencia.

Alex de Lima, papá de Laura, una de las fallecidas en el siniestro, y quien ha sido uno de los más críticos de la manera como se desarrolló el proceso, rechaza el hecho que a su hija se le hayan practicado todos los análisis de rigor para determinar el estado físico que presentaba al momento de ser arrollada, mientras que al conductor ni siquiera se le hizo correctamente la prueba de alcoholemia que era trascendental para judicializarlo.



“De Laura se dijo hasta que había consumido marihuana, resultado del que tengo muchas dudas; sin embargo, nunca se pudo establecer el grado de alicoramiento que tenía el señor Enrique Vives que además manejaba en exceso de velocidad”, manifestó el padre.



La razón para que medicina legal no pudiera someter a Enrique Vives a una prueba para medir el grado de alcohol en la sangre, obedece a que el abogado del empresario logró sacarlo del lugar donde estaba privado de la libertad e internarlo en una clínica argumentando una supuesta crisis nerviosa que sufría.



Rodrigo Martínez, abogado de dos hermanos que también murieron en el accidente de tránsito, señaló que se está haciendo un completo estudio del proceso desde el momento de la captura, con el fin de determinar si es viable una demanda en contra del Estado.



“Analizamos la posibilidad de que las autoridades le respondan a las familias por los errores y descuidos que hubo principalmente en la etapa de los actos urgentes. Mínimamente lo que se busca es que haya una aceptación de la responsabilidad en estas fallas y exista un perdón adicional hacia los afectados”, dijo Martínez.



El jurista señaló que en caso que se puedan demostrar fallas procesales que beneficiaron a Enrique Vives, también se le podría exigir una indemnización por los daños adicionales que se les causó a los familiares de los fallecidos.



“Lo que está claro es que hubo un problema delicado con la muestra de alcohol en sangre que no se practicó oportunamente, y esto afectó el curso del proceso”, puntualizó el abogado.



De otra parte en los próximos días se llevaría a cabo una audiencia, en la que un juez ejecución de penas definiría si le otorga o no el permiso de libertad condicional que solicitó Enrique Vives para poder regresar a ejercer sus funciones laborales.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv