‘No le estaba huyendo a la justicia’: Enrique Vives

Enrique Vives, quien atropelló y causó la muerte de seis jóvenes en Santa Marta, respondió este viernes ante una jueza para la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento.



La audiencia comenzó a las 4 de la tarde. Durante su presentación en la diligencia, Vives dijo que acompañaba a los familiares de las víctimas y que no pretendía huir de la justicia.



“Quiero decirles a los familiares de las victimas que los acompaño de todo corazón y que esto me duele a mí más que a cualquier otra persona”, afirmó Vives, quien estuvo al lado de su abogado.



“Yo no le estaba huyendo a la justicia, sino que para mí esto es algo nuevo. Yo nunca en la vida había tenido una situación como esta y el shock tremendo que he recibido es lo que me ha llevado a estar en una clínica y someterme a hacer los tratamientos”, puntualizó en su corta intervención.



Por último, Vives agregó: “aquí estoy realmente haciendo un esfuerzo porque no quiero que la gente, ni la justicia, ni usted, señora juez, piense que estoy tratando de huirle a la justicia”.



“No he comparecido anteriormente porque mi estado de salud no me lo ha permitido, no estaba consciente para hacerlo. Estoy haciendo un esfuerzo sobrenatural para poder acompañarlos”, dijo.



Cabe resaltar que, desde el pasado lunes 13 de septiembre, en medio de la audiencia de legalización de captura, Vives presentó quebrantos de salud y fue llevado a la clínica Perfect Body, de Santa Marta. Por esta razón, su defensa dijo al día siguiente que no podía realizar la audiencia.



Dos días después, el miércoles, tampoco pudo llevarse a cabo la audiencia en horas de la mañana porque el empresario, aparentemente, estaba dormido por medicamentos que le fueron aplicados.



Aunque la jueza, Olmiz Cortes, prohibió que Vives fuera trasladado a una clínica psiquiátrica, el empresario desobedeció y el jueves amaneció en un nuevo lugar.



