En vivo: imputación de cargos a Enrique Vives por accidente en Santa Marta

Sobre las cuatro de la tarde de este viernes la jueza primera penal municipal con funciones de control de garantías, Olmis Cotes, reanudó la audiencia de imputación de cargos desde la habitación donde se encuentra Enrique Vives en una clínica de reposo en Santa Marta



Vives iba manejando una camioneta que arrolló a siete jóvenes, de los cuales seis perdieron la vida el pasado lunes 13 de septiembre.



Pese a que intentaron reanudar la audiencia en la mañana del viernes, esto no fue posible ya que cuando la jueza llegó a la clínica debió despertar al empresario.

Esto luego de que Medicina Legal dijera que Vives sí puede asistir a las audiencias y ser recluido en caso de que la juez lo decida.



Según la jueza, el resultado del examen practicado por el especialista de Medicina Legal le permitirá a Vives permanecer recluido y asistir a controles médicos psicológicos en caso que lo requiera.



El abogado del empresario manifestó su inconformidad con los resultados del examen que practicó Medicina Legal al detenido.



Según Alex Fernández, su defendido mantiene un estado de inconsciencia que le imposibilita comparecer en el proceso que enfrenta.



“No existe ningún tipo de maniobra dilatoria, todas están encaminadas a garantizar las condiciones de salud de mi representado. Es apenas natural esta condición de un hombre de bien que sufre una circunstancia de estrés postraumático”, anotó el abogado Alex Fernández.



Ante esta circunstancia, los familiares, la ciudad y el país en general deberán seguir esperando para conocer el futuro judicial que enfrentará el empresario Enrique Vives Caballero.



​El abogado presentó una nueva solicitud médica de exámenes a Enrique Vives, quien permanece acostado en una cama de la clínica.



ROGER URIELES

PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA

La audiencia

4:45 p.m.: Habla Enrique Vives para constatar su plena conciencia y dice: "Esto me duele a mí más que a cualquier otra persona. Recuerdo que no le huido a la justicia. Es algo nuevo nunca había tenido una situación como esta", indicó.



Agregó que "el shock tremendo que he tenido es lo que me ha llevado a someterme a un tratamiento. Aquí estoy haciendo un esfuerzo no quiero que piensen que estoy huyendo a la justicia. No he comparecido anteriormente porque mi salud no me lo ha permitido. Hoy estoy haciendo un esfuerzo sobrenatural para acompañarlos en esta audiencia", dice. ​