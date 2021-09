Medicina Legal dice que Enrique Vives sí puede estar recluido

En una entrevista que concedió Enrique Vives Caballero a una especialista de Medicina Legal, aseguró que el domingo antes de arrollar con su camioneta a siete personas en el sector de Gaira, se había tomado únicamente dos o tres cervezas en una fiesta en la que participó.



El empresario dijo que tiene la conciencia tranquila porque fue un accidente involuntario que terminó en tragedia.



“No lo quise hacer, iba en mi carril. Voy en el izquierdo, no los vi y frené”, narra Vives, quien cuenta que iba rumbo a su casa luego de haber compartido con amigos en los barrios Riascos y Bavaria.



“No venía alcoholizado, estaba en un cumpleaños. Me tomé dos o tres cervezas…él compró un six pack y salimos de una por cabeza. Paso por Bavaria, me tomé unas fotos y me fui”, añade en su relato.



Sobre el momento exacto del siniestro, recuerda que “estuvo lloviendo y todo eso. Cogí mi carretera como todos los días de la vida lo hago. Trabajo en Riascos y vivo en Pozos Colorados”.



“De repente me sale un grupo de muchachos y no los vi. La vía no está iluminada”, explicó.

Enrique Vives también dio a conocer que luego de arrollar a las siete personas, entre ellos tres menores de edad, se bajó de la camioneta para tratar de a auxiliar a una mujer.



En ese instante, expresó que lo "cogieron a puños unos habitantes del sector, y la Policía rápidamente me cogió y me llevó del sitio".



A raíz de este accidente, indica que permanece intranquilo y aturdido y con miedo a que le hagan daño a él o su familia. “No logro conciliar el sueño. Las imágenes se me pasan todo el tiempo. Siento que me van a venir a matar”, contó al entrevistador.



Vives además contó que su esposa estaba embarazada y se le adelantó el parto a raíz de la situación.

Enrique Vives se describió a sí mismo como una persona buena y tranquila: “no tengo problemas económicos, ni personales, he construido una vida con mi esposa. Dios me puso este impase en el camino del resto nada”.



Adicionalmente resaltó que lo que sucedió “fue un accidente que ninguno de los afectados quería que sucediera (...) Yo en mi corazón siento que soy inocente, que oro mucho por la familia de los muchachos desaparecidos y que trataré de hacer lo mejor posible para que ellos se dediquen este tiempo a Dios”, agrega.



Luego de tres días, finalmente Enrique Vives Caballero, involucrado en la muerte de seis personas, se hizo presente en la audiencia de imputación de cargos que se reanudó en horas de la noche de este jueves.

Con una caravana despidieron a los primos que fallecieron en este accidente. Foto: Roger Urieles.

La jueza primera penal municipal con funciones de control de garantías, Olmis Cotes, organizó la diligencia bajo una metodología semipresencial desde la habitación donde se encuentra hospitalizado el empresario en una clínica de reposo mental de Santa Marta.



Vives intervino únicamente para identificarse y dejar claridad sobre su estado de consciencia.



La jueza inició la diligencia haciendo reparto a los abogados asistentes y ministerio público de los resultados de la entrevista y examen que practicó Medicina Legal y las clínicas donde ha sido atendido Enrique Vives.



Según la jueza, el resultado del examen practicado por el especialista de Medicina Legal le permitirá a Vives permanecer recluido y asistir a controles médicos psicológicos en caso que lo requiera.



"El examinado puede recibir tratamiento, incluso estando en reclusión formal", aseveró la juez Cotes.



Además, se solicitó aumentar la seguridad del empresario para evitar alguna situación que ponga en riesgo su vida. Igualmente se le prohibió al abogado realizar algún movimiento de traslado del indiciado a otro centro asistencial.



Por problemas de conectividad, la audiencia de imputación de cargos tuvo que suspenderse. La jueza informó que se reanudará a las 9 de la mañana de este viernes para tomar una decisión definitiva respecto a los delitos que se le imputará a Enrique Vives y la medida de aseguramiento.



Roger Urieles

EL TIEMPO Santa Marta