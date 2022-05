La Fiscalía le hizo una oferta a Enrique Vives Caballero para que responda con ocho años de cárcel en su lugar de residencia por haber arrollado a siete jóvenes y causado la muerte a seis de ellos.



(Lea también: Familia de víctima de Vives rechazó dinero de acuerdo y pide que vaya preso)



En Santa Marta, el fiscal Mario Burgos convocó una reunión con el abogado del empresario samario y los representantes de las víctimas, donde planteó esta propuesta.

Vives Caballero tendrá también que terminar de indemnizar a las familias de los seis fallecidos y a la del menor de 14 años que resultó lesionado.



En la citación, el ente acusador detalló que Enrique Vives finalmente será procesado por el delito de homicidio culposo, lo cual reduce sustancialmente la pena por la cual será sentenciado.



EL TIEMPO conoció que de la reunión no hubo una respuesta definitiva por parte del abogado del empresario, quien solo se limitó a indicar que analizaría con su defendido el ofrecimiento de la Fiscalía para decidir si se firma o no un acuerdo.



La defensa de Enrique Vives insiste en que el empresario no es el principal responsable de esta tragedia que ocurrió el 13 de septiembre de 2021, en la doble calzada del sector de Gaira, en Santa Marta.



(Le puede interesar: Video: el emotivo homenaje a víctimas de Gaira, tras 6 meses de la tragedia)

Así avanza el proceso de indemnización

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la imagen captada por una cámara de seguridad en Gaira, minutos antes del accidente. Foto: Captura de video

Por el contrario, se reafirma en su versión que fueron los siete peatones quienes se le atravesaron a la camioneta que se movilizaba por la vía rápida de la carretera.



También afirma que su defendido no estaba en estado de alicoramiento y que se trató de un accidente por la falta de visibilidad en la zona donde ocurrió el siniestro.



Cabe indicar que la aseguradora de la camioneta involucrada en el accidente ya acordó una indemnización con cinco de las víctimas. Únicamente faltan por culminar este proceso la familia de Laura Valentina de Lima y del menor de 14 años, único sobreviviente.

El impactante relato de un testigo

Imaginé que eran cartones los que volaban. Pensé que era una caja que estaba llena de cartón FACEBOOK

TWITTER

Un testigo indicó que siendo aproximadamente la 1 de la mañana del lunes del 13 de septiembre se movilizaba por el sector de Gaira cuando vio morir a los jóvenes que iban caminando pegados a la baranda en medio de la doble calzada.



“Imaginé que eran cartones los que volaban. Pensé que era una caja que estaba llena de cartón, pero cuando vi de cerca lo que acontecía me impacté mucho”, recuerda el chofer del camión.



La persona que manejaba la camioneta era Enrique Vives Caballero, quien había estado compartiendo con unos amigos en un cumpleaños y a esa hora se disponía a dirigirse a su casa en el sector de Pozos Colorados.



Seis de las personas que arrolló murieron de forma inmediata, mientras que el menor de 14 años resultó herido y fue trasladado a una clínica, donde días después fue dado de alta.



Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

En Twitter: @Rogeruv

Más contenidos de Colombia:

- Técnico de Junior reclama a EPS atención urgente a un menor en Barranquilla

- La historia del barrio que por primera vez tiene gas natural las 24 horas

- Niña de Sucre llora y suplica arreglode la vía para ir a estudiar