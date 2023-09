Este jueves 13 de septiembre se cumplieron dos años desde la fatídica madrugada en la que el empresario Enrique Vives atropelló a siete jóvenes en la doble calzada a la altura de Gaira, causando la muerte de seis de ellos.



Esta fecha es doblemente traumática para Brian Añez, el único sobreviviente del siniestro, ya que el accidente ocurrió horas después de celebrar su cumpleaños número 14 con amigos y su tía, quienes lamentablemente perdieron la vida en el incidente.



Su padre, Carlos Añez Vargas, relata la difícil situación económica que enfrenta la familia, que ha llegado al extremo de enviar a su hijo a Venezuela en busca de mejores oportunidades de estudio y bienestar.

“Allá le puedo enviar dinero y tiene la posibilidad de estudiar. De todas maneras para él estar en la ciudad y en este barrio no le resulta nada fácil porque es inevitable recordar lo que sucedió y ponerse triste, especialmente cada vez que llega su fecha de cumpleaños”, manifestó el padre.



A pesar de las secuelas físicas y emocionales que Brian enfrenta, la indemnización solicitada por sus abogados, valorada en 400 millones de pesos, aún no se ha materializado.



El conductor de la camioneta, Enrique Vives, ha continuado su vida normalmente, lo que ha generado indignación entre las víctimas y sus familiares.



Aunque se le otorgó prisión domiciliaria, los allegados a los fallecidos cuestionan si ha cumplido con esta medida o si su poder económico ha influido en que recobrara rápidamente su libertad.



(Más: Muertes en vías de La Guajira son por consumo de alcohol y exceso de velocidad).



La compensación económica ofrecida por Vives, ascendió a 1.715 millones de pesos y fue repartida entre las víctimas y sus familiares. La falta de claridad en aspectos como el grado de alcohol que tenía el empresario al momento del accidente y las demoras en el proceso de compensación mantiene a las familias con cierta insatisfacción por la manera como se judicializó al implicado.



A pesar de que el dinero no puede borrar el trauma de esta tragedia ni responder a las numerosas incógnitas que persisten, las víctimas y sus familiares determinaron la compensación económica como una vía para cerrar este doloroso capítulo en sus vidas.

Facebook Twitter Linkedin

Homenaje a los 6 jóvenes que murieron en la tragedia. Foto: Archivo Particular

Santa Marta ya está preparada para atender graves siniestros viales

Por otro lado, la ciudad de Santa Marta ha trabajado en mejorar su capacidad operativa y de respuesta ante tragedias viales como la de Gaira. Ernesto Castro, Secretario de Movilidad, afirma que se han implementado medidas para fortalecer la capacidad de control de alcoholemia y se ha ampliado la capacitación del personal operativo con el fin de que no se cometan errores al momento de asistir a este tipo de eventos.



Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, las imprudencias continúan en la misma vía donde ocurrió la tragedia de Gaira. La peligrosa práctica de cruzar la carretera sin precaución y sin utilizar el puente peatonal sigue siendo común, lo que representa un grave riesgo para quienes transitan por esta transitada vía nacional.

Los accidentes en Santa Marta se han incrementado en un 30 por ciento en el último año, dejando a un total de 72 muertos.



(Le recomendamos: Denuncian abuso a menor indígena en incursión de militares a Tierralta (Córdoba)).



Las autoridades aseguran que la mayoría tragedias en la vía son cometidas por imprudencias de los conductores que manejan en exceso de velocidad o en estado de embriaguez.



Dos años después de la tragedia, las familias de las víctimas siguen buscando respuestas y justicia, mientras que las autoridades de movilidad se esfuerza por prevenir futuros incidentes viales. La cicatriz de este doloroso episodio continúa marcando a Santa Marta y a quienes fueron parte de esta tragedia.

Este miércoles se programaron misas en el sector de Gaira en homenaje a las víctimas.



Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

​SANTA MARTA