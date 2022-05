La Fiscalía presentó formalmente este lunes un acuerdo para que Enrique Vives Caballero -señalado por arrollar a siete adolescentes ocasionándole la muerte a seis de ellos- sea condenado con 92 meses de prisión domiciliaria (poco menos de ocho años) por ir conduciendo el vehículo al momento de la tragedia.

La propuesta que está sobre la mesa es valorada por la defensa del empresario, que durante el avance del proceso ha conseguido desestimar el principal argumento planteado por el ente acusador para judicializar a Enrique Vives por homicidio en la modalidad eventual.



El abogado ha insistido en que no hay suficientes evidencias que pudieran probar que Enrique Vives conducía en estado de alicoramiento.

El jurista se valió de que al momento de la captura, el conductor no fue sometido a una prueba clínico-forense o de alcoholemia con Medicina Legal, que se requiere cuando un accidente deja víctimas mortales.



Lo anterior, debido a que Vives en una estrategia de su defensa logró salir de los calabozos y ser ingresado a una clínica por unos supuestos quebrantos de salud que padecía.



Esta situación dio lugar a que durante los actos urgentes no se validaran las pruebas de alcoholemia que practicó la Policía de Tránsito, las cuales podrían resultar inexactas por fallas o desajuste del aparato usado para establecer si había o no licor en la sangre de Vives cuando embistió con su vehículo a los siete jóvenes.

Respaldado por este error procesal, el abogado consiguió anular el comparendo por embriaguez que reposaba en el Simit contra Enrique Vives.



Aunque a lo largo del proceso la Fiscalía ha insistido en que Vives conducía en grado 3 de alicoramiento, dicho cuestionamiento ha sido refutado insistentemente por las dudas científicas sobre su confiabilidad al no haber un examen de rigor por parte del órgano especializado.



Ante este escenario, el caso de Enrique Vives ha dado un giro de 180 grados, donde ya los familiares de cinco de las seis víctimas aceptaron una conciliación a través de la indemnización.

Ahora la Fiscalía de solicitar una condena ejemplar, propone al empresario aceptar cargos a cambio de una pena menor a ocho años de cárcel en detención domiciliaria.



Este martes se conocerá si el empresario acepta esta propuesta que cerraría un capítulo que generó conmoción y rechazo en toda Colombia.



La defensa duda en aceptar dicho acuerdo con la Fiscalía porque cree que puede ganar el juicio, basándose en que los elementos de prueba en su contra no son claros y podría conseguir beneficios mucho más grandes al punto de lograr la libertad inmediata de Enrique Vives.

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

SANTA MARTA

En Twitter: @rogeruv