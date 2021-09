'Defensa de Vives miente y ofende a las víctimas': abogados de las familias

La Fiscalía, Procuraduría y abogados de los familiares de los jóvenes que murieron arrollados en Gaira, dentro de sus exposiciones, no solo refutaron la tesis planteada por el abogado de Enrique Vives, sino que la calificaron como ofensiva e irrespetuosa hacia las víctimas.



Los entes acusador y de control, al igual que la parte demandante, en el desarrollo de la audiencia defendieron la decisión adoptada por la jueza de otorgarle medida de aseguramiento al empresario.



La Fiscalía, representada por Diana María Quiñones, para sostener su hipótesis sobre la forma y circunstancias como ocurrieron los hechos, hizo referencia a aspectos específicos de la escena del accidente que fueron revelados en el croquis elaborado por la Policía.



“Varios cuerpos quedaron juntos, uno más voló unos 100 metros y otro cayó en la parte de atrás de la camioneta”, recordó la fiscal para utilizar dicha evidencia en su afirmación de que el conductor de la camioneta involucrada en el accidente se movilizaba en exceso de velocidad.



Diana Quiñones dijo que Enrique Vives no alcanzó a frenar ni mucho menos a maniobrar el vehículo para evitar arrollar a los peatones.



“Solo se detuvo 100 metros cuando ya había causado el hecho”, expresó.



La Fiscalía también ratificó que, de acuerdo a la imagen que se construyó de los sucedido, los siete jóvenes iban pegados por la baranda de la mitad de la calzada cuando fueron golpeados por el vehículo.

“Si el conductor hubiera acatado la señal de tránsito que indicaba que la velocidad máxima permitida era de 30 kilómetros, seguramente no estaríamos lamentando estos hechos”, añadió Diana Quiñones.



A su turno, la procuradora Gloria Guzmán Duque hizo apreciaciones mucho más fuertes contra el abogado que defiende los intereses de Enrique Vives y pidió incluso que se le investigara por su actuación dentro de esta diligencia.



“No puede sancionarse al juzgado, al Estado y de paso a las víctimas decretando la nulidad solo porque el apelante piensa que no tiene la razón la primera instancia. Esa nulidad al concepto del Ministerio Público no debe prosperar”, manifestó el organismo de control.



Igualmente solicitó que se investigue al abogado Álex Fernández Harding por actuar con temeridad y mala fe “porque a sabiendas que se alegaron hechos contrarios a la realidad y se obstruyó la diligencia”.

Al respecto señaló que “no todo se vale en el ejercicio de la abogacía”.



Finalmente, Rodrigo Martínez, abogado de la familia de los hermanos Romero Troncozo, pidió que se mantenga en firme la decisión de la medida de aseguramiento.



Dijo que la juez hizo un desarrollo de argumentos adecuados, mientras que para la apelación de la misma se usó un discurso alejado de las evidencias físicas y los materiales probatorios.



Agregó, incluso, que la defensa de Vives “ha ofendido de manera insoportable a las víctimas con tal de presentar su teoría”.



Para el abogado Martínez, en esta etapa no deben debatirse elementos empleados por la contraparte.



“El juicio es el escenario adecuado para usar esas estrategias que han hecho desgastarnos en el desarrollo de estas audiencias”, manifestó Rodrigo Martínez, quien pidió respeto hacia las siete personas arrolladas por la camioneta.



La decisión sobre la apelación la tendrá una juez de segunda instancia que convocará a la próxima audiencia las próximas semanas.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

