Abogado pidió libertad y atención médica para estrés postraumático de Vives

El abogado defensor de Enrique Vives, en una exposición de más de dos horas, insistió en que el empresario no fue el principal responsable del accidente ocurrido el pasado 13 de septiembre en el sector de Gaira, donde perdieron la vida seis personas y una más resultó herida.



El jurista Alex Fernández consideró infortunada y equivocada la decisión de la juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de dictar medida de aseguramiento contra Vives y solicitó que se revocara dicha providencia en el menor tiempo posible.



Rechazó principalmente que el despacho judicial no tuviera en cuenta ninguno de los elementos probatorios que él suministró en el trámite de la audiencia del día sábado y que haya procedido en su providencia "con una motivación o justificación incompleta".



Para la defensa, Enrique Vives no actuó de manera dolosa, porque nunca tuvo la intención de afectar la integridad de una persona.



"La decisión vulnera las garantías de mi representado, toda vez que no se valoraron los elementos aportados en su defensa, los cuales demuestran que no se cumplen ni siquiera las exigencias para un dolo eventual", precisó Fernández.



Según el abogado, Enrique Vives llevaba una vida familiar y social ejemplar, además se ha caracterizado por ser emprendedor exitoso, dedicado a generar empleo. Igualmente, tuvo el deseo de servirle a la comunidad a través de una corporación pública cuando aspiró en el 2015 al concejo de Santa Marta.



"Su hoja vida intachable de ninguna manera la iba pretender manchar con un hecho de esta magnitud", precisó Alex Fernández.



Enrique Vives durante una de sus audiencias. Foto: EL TIEMPO

La defensa del acusado reiteró que fueron los siete jóvenes quienes cumpliendo un rol de peatones estaban invadiendo una carretera nacional en el carril izquierdo de velocidad.



Basado en este argumento, afirmó que las víctimas se cruzaron en el camino que llevaba el vehículo y provocaron el suceso que ha generado una tragedia.

"La camioneta no tiene ningún rastro de afectación por los costados, eso demostraría que fueron los jóvenes los que obstruyeron el paso, por lo tanto no existe ninguna intención o error en el volante del señor Vives", detalló Fernández.



El abogado además manifestó que la jueza Olmis Cotes ignoró que los peatones, en este caso los seis fallecidos y el herido, violaron varias normas de tránsito, con lo que hubo una "autopuesta en riesgo". "Ellos debieron caminar por la berma derecha o tomar el puente. De esa manera nada de esto habría sucedido", agregó.



También, el jurista dijo que no hubo estudio que permitieran concluir hasta este momento que su representado conducía a exceso de velocidad.



Maria Camila Martínez, Maria Camila Romero, Juan Diego Álzate Ordóñez, Elenoir Romero, Rafaela Petit y Laura Valentina De Lima. Foto: Archivo particular

Para finalizar su intervención, Alex Fernández solicitó que se ordene la libertad de Enrique Vives Caballero o se le permita el beneficio de afrontar el proceso judicial en su lugar de residencia.



En ese sentido, aseveró que su defendido no ha pretendido nunca evadir su responsabilidad ante la justicia y que desde el lugar donde se encuentre tendrá la disposición de presentarse cada vez que se le requiera.



Adicionalmente, solicitó que se le brinde asistencia médica y seguimiento clínico a Vives, pues estaría padeciendo de un trastorno postraumático producto del episodio que afronta por el accidente.



Terminada la sustentación del abogado Alex Fernández, le correspondía el turno de intervenir a Fiscalía y Procuraduría; sin embargo, ambos órganos presentaron que se les diera un tiempo de espera para revisar la nulidad de la providencia que fue planteada antes de ejercer su posición.



La jueza Olmis Cotes accedió a la petición y suspendió la audiencia hasta este 21 de septiembre a las 2 de la tarde.

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

SANTA MARTA

