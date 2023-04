La publicación en las redes sociales de la venta de su vehículo terminó costándole la vida a Jesús David Amaya Suárez, de profesión ingeniero ambiental y empleado de la Alcaldía de Pitalito, Huila.



"Un profundo dolor embarga nuestro corazón, el de mi esposa y toda la familia por la muerte de un ser querido a manos de criminales, a quienes hemos enfrentado y combatido"

"Un profundo dolor embarga nuestro corazón, el de mi esposa y toda la familia por la muerte de un ser querido a manos de criminales, a quienes hemos enfrentado y combatido", afirmó el alcalde de Pitalito, Édgar Muñoz.



La historia de este crimen, que conmueve a los ciudadanos de Pitalito, donde Amaya Suárez era reconocido, comenzó hace semanas por una publicación en su cuenta de Facebook en la que promocionó la venta de un automóvil marca Mazda, de placa IDV 810, a un costo de 43 millones de pesos.



Con base en la publicación fue contactado el miércoles anterior por hombres desconocidos que lo citaron al barrio El Paraíso, con el objetivo de ver el carro y realizar la negociación.



Jesús David Amaya Suárez. Foto: Tomada de Facebook

Sin sospechar nada, Jesús David, de 29 años, salió en la tarde del miércoles a cumplir la cita con los compradores, pero terminó siendo secuestrado por los desconocidos que le tendieron esa trampa.



"Fue contactado a través de Facebook para la negociación del vehículo, pero los supuestos compradores no compraron nada y lo que hicieron fue retenerlo", dijo el alcalde de Pitalito.



Como no aparecía ni se tenía noticias de su paradero, la Policía activó su búsqueda en toda el área urbana de este municipio para tratar de ubicarlo y, al tiempo, detener a los delincuentes que lo mantenían retenido.



De acuerdo con versiones del alcalde Muñoz, la Policía halló el vehículo hacia el mediodía del jueves 13 de abril en el momento que era conducido por un hombre desconocido de quien se cree tendría participación en el asesinato de Jesús David, pues el cuerpo sin vida fue hallado en el mismo carro.



La sorpresa de las autoridades es grande toda vez que el hombre que conducía el automóvil, de quien no se conoce su identidad, dio varias vueltas por las calles de Pitalito con el cuerpo sin vida de Jesús David. Inclusive visitó la sede del Instituto de Tránsito y Transportes con la intención de realizar el traspaso del carro, pero la diligencia no se hizo efectiva.



A Jesús Amayo lo encontraron muerto en su baúl mientras su presunto asesino iba manejando. Foto: Cortesía La Nación

Después de analizar los hechos y atar cabos sueltos, las autoridades creen que Jesús David Amaya fue asesinado en la noche del 12 de abril y, al día siguiente, el posible autor del asesinato se dirigió a las oficinas de tránsito del municipio a realizar el traspaso, pues así lo corroboran las cámaras de seguridad de la entidad.

"Al ser abordado por la Policía en cercanías de tránsito, el individuo huyó con el carro, pero finalmente fue capturado", dijo el mandatario.



La Policía de Pitalito señaló que la búsqueda del desconocido fue activada con personal de la Sijín, Gaula y cuadrantes de municipios aledaños con lo que el vehículo fue hallado en el barrio La Gaitana.



"Al ser requerido, el sujeto manifestó que había comprado el carro, pero una patrullera se percató del cuerpo sin vida de una persona dentro del vehículo y al instante el tipo emprendió la huida", dijo la Policía, y agregó que -tras una persecución- fue capturado en una zona boscosa.



Las autoridades confirmaron que Jesús David Amaya Suárez murió por un disparo de arma de fuego en su cabeza. También se pudo establecer que el cuerpo sin vida del empleado de la Alcaldía de Pitalito fue dejado toda una noche dentro del baúl del carro.



El sospechoso, del que se desconoce la identidad, quedó a órdenes de la Fiscalía para la respectiva investigación como presunto determinador del homicidio. También se conoció que la víctima de este caso es familiar de la esposa del mandatario.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

NEIVA