Una noticia falsa causó las fuertes protestas por comida en Pereira

Durante toda la mañana de este martes, en el centro de la capital risaraldense se presentaron disturbios protagonizados por personas que llegaron a la sede de la Alcaldía a reclamar supuestas ayudas para la cuarentena por el coronavirus.

Las personas que se aglomeraron, con el riesgo de expandir el contagio del covid-19, explicaron que en las redes sociales informaron de la entrega de esas ayudas. Todo se debió a una falsa noticia.



(Le puede interesar: Así vive la crisis del covid-19 un médico colombiano en Nueva York)



El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) hizo presencia en la parte céntrica de la ciudad, especialmente en la Plaza de Bolívar. La gente perdió el control y empezó a exigir de forma agresiva la comida que supuestamente les iban a entregar, por lo que la Fuerza Pública respondió con gases lacrimógenos para controlar a los exaltados.



Carmen Marín, habitante del sector narró: “yo estaba paseando mi perro, cuando de un momento a otro empecé a ver a la gente correr, vi a varias personas con gorras de la bandera de Venezuela. No quiero decir, que sean venezolanos, pero fue lo que vi”.



Ante esta situación, la Alcaldía informó que pondrá en marcha un plan de choque para atender las principales necesidades de los pereiranos: salud, alimentación, productividad y seguridad.

Vuelve la calma a Pereira tras disturbios por supuestas ayudashttps://t.co/HME2fMAgUf pic.twitter.com/LL84zRP6hg — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) March 24, 2020

"No vamos a permitir violencia, pánico o desórdenes en la ciudad. A quienes lo hagan, les caerá todo el peso de la ley. Esta batalla la ganamos entre todos", afirmó la administración local.



También lea: El impresionante arsenal de guerra hallado en una camioneta)



A esta situación se le sumó que en el terminal de transportes de Pereira no tiene operación a ningún municipio del departamento y ciudad del país. Debido a esta situación hay aglomeraciones de más de 50 personas que esperan poder salir de la capital risaraldense.



Héctor Fabio Artunduaga, gerente de la Terminal de Transportes Pereira, se dirigió a las personas que están en las inmediaciones a la terminal: "estamos gestionando, el terminal no vende pasajes. Los pasajes los venden las empresas de transportes. Vender pasajes es un tema de muerte”. Añadió que no están garantizando ninguna venta, por eso pide paciencia.



Hasta el momento salieron dos buses para Cali y se está gestionando la salida de buses para Medellín y Bogotá.



Desde la terminal precisaron en un comunicado que “hacemos un llamado a los ciudadanos para que eviten acercarse a nuestras instalaciones y que permanezcan en aislamiento y en sus casas”.



Respecto al transporte masivo, el Megabús sigue operando al 47 por ciento de su capacidad, pero piden a la ciudadanía que si pueden quedarse en casa, mucho mejor.



NATALIA CHAVERRIA

PARA EL TIEMPO

PEREIRA