Más de 30 heridos tras choques entre campesinos y el Esmad en Putumayo

Alrededor de 30 heridos dejan hasta el momento los choques entre la Fuerza Pública y la comunidad de la vereda Brisas de San Miguel, en zona rural de San Miguel, Putumayo.



Los enfrentamientos se registran desde las 6 de la mañana de este martes. Según Carlos Chapuel, habitante de la vereda y miembro de la red de Derechos Humanos, la comunidad completa ocho días de protestas en la zona por el incumplimiento del Gobierno en materia de sustitución de cultivos ilícitos.



“La gente se encuentra reclamando el incumplimiento de los acuerdos de La Hababa –señala Chapuel–; nuestra comunidad vive muy alejada de todo y por eso queremos que nos ayuden no solo con el tema de la sustitución, sino también con nuestras necesidades sociales”.



Sin embargo, según Chapuel, desde ayer las autoridades llegaron a la zona y atacaron a las cerca de 1.500 personas que protestan de manera pacífica en la zona.

Se habla de una persona muerta, que es probable, porque gran parte de las personas heridas son por arma de fuego FACEBOOK

“Son unos 30 heridos –asegura Chapuel–; se habla de una persona muerta, que es probable, porque gran parte de las personas heridas son por arma de fuego”.



El campesino asegura que la comunidad continuará con las manifestaciones pese a los enfrentamientos con las autoridades y habitantes de otras 23 veredas se unirán a las protestas.



Brisas de San Miguel es un corregimiento por el que pasa el río San Miguel, es un afluente que colinda con Ecuador, por lo que los heridos han sido trasladados al país vecino y las autoridades no han podido conocer en detalle la cantidad de heridos y la supuesta muerte de uno de ellos.

Desde el casco urbano de este municipio hasta la zona son cerca de dos horas en vehículo, pero debido a las condiciones del clima, autoridades indicaron que se movilizarán hasta este punto mañana.



Se calcula que el territorio cuenta con unas 6.000 hectáreas sembradas de coca.

Jacson Chavarro, concejal de San Miguel, asevera que no entiende a qué se deben estos enfrentamientos, pues desde hace un año la comunidad venía trabajando de la mano con las autoridades en la sustitución de cultivos ilícitos.



“Creo que casi el 50 por ciento había sido sustituido –dice el concejal–; no entiendo qué pasó. Los campesinos me dicen que este grupo del Esmad que llegó es nuevo, que son personas diferentes y ellos están realizando una manifestación pacífica”.



Chavarro dice que teme que los choques continúen, pues se le ha indicado que muchas personas, huyendo de los enfrentamientos, se lancen al río San Miguel y puedan morir ahogados.

El Gobierno en vez de cumplir los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito, insiste en la erradicación forzada que trae represión de la Fuerza Pública a cultivadores.



Ya va un muerto y más de 30 heridos en San Miguel, Putumayo.



El alcalde de San Miguel, Regulo Hernán Martínez, pidió al Gobierno una pronta solución en la atención de sustitución de cultivos ilícitos.



“Hoy quiero dar a conocer la difícil situación de orden público en San Miguel –señala el alcalde–; quiero hacer un llamado porque hemos sido víctimas del conflicto y nuestros campesinos se enfrentan para defender la única economía que conocen. El Gobierno debe garantizar los derechos, pero le solicito que cumpla con los proyectos pactados para el tránsito de esta economía. Y si no cumple, que no reprima”.

