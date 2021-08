Una semana cumplen 400 indígenas en una escuela de Tumaco

Este martes alrededor de 400 personas entre estudiantes y profesores, completan una semana confinados al interior de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Ambiental Bilingüe Inda Sabaleta, por causa de los enfrentamientos que libran dos grupos armados ilegales en zona rural de Tumaco, en Nariño.



Fue en el corregimiento de Llorente donde tiene asiento el resguardo indígena Inda Sabaleta del pueblo Awá, cuando el pasado 3 de agosto según la información suministrada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se registraron “nuevos tiroteos, bombardeos y artefactos explosivos”.

Los fuertes combates habrían dejado seis personas muertas, entre ellas una mujer embarazada que cayó víctima de una mina antipersonal, en el sector conocido como Angostura.



(Puede leer: Crisis migratoria en Nariño por la llegada masiva de haitianos)



“Los artefactos explosivos ocasionaron daños en varias viviendas y se registraron indígenas heridos, entre ellos adultos mayores”, aseguró el colectivo.



Según las denuncias que hizo la comunidad, ese día cerca de 500 hombres pertenecientes a los grupos al margen de la ley, ingresaron al territorio indígena y sostuvieron duros combates, que obligaron a algunos nativos a ocultarse entre la selva y a otros a refugiarse en las primeras viviendas e instalaciones que encontraron en su afán de proteger la vida.



En la mencionada institución educativa, de acuerdo con la organización de profesionales del derecho, “hay 400 personas refugiadas en la escuela del resguardo que no han sido atendidas por ningún organismo, ni han recibido ningún tipo de ayuda humanitaria”.



Pero eso no es todo, desde hace varios meses la zona en conflicto no cuenta con internet y la conectividad es muy deficiente.



Desde el pasado 1 de agosto como presagiando que la violencia llegaría al territorio, se informó a la comunidad estudiantil que “se ha tomado la decisión junto con las autoridades del resguardo Inda Sabaleta de suspender las clases temporalmente por situaciones que ustedes ya conocen”.



(Le recomendamos: Van 10 semisumergibles con droga incautados en el Pacífico)



El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, informó que por informaciones que le ha entregado una comisión que se desplazó hasta la zona donde ocurrieron los hechos, se trataría de tres personas las muertas aún sin identificar, “pero lo que si se tiene claro es que es una disputa por el territorio entre la banda delincuencial de Los Contadores y la Oliver Sinisterra”.



El mandatario seccional aseguró que hay dos personas desaparecidas y que el gran temor que tiene la comunidad indígena, ha influido para que no se tenga todavía una información más precisa sobre lo ocurrido.



Sobre los desaparecidos se trataría del joven Oscar Emilio González, de 16 años de edad, y Aiber Toro Loaiza, de 28 años.



Luego de los combates dos menores de edad, uno de ellos de nacionalidad venezolana, fueron capturados por las tropas del Ejército. Ambos fueron puestos a disposición de Bienestar Familiar.

Atención urgente del Estado

Bilio Rojas, líder del pueblo Awá, aseguró que la gravedad del confinamiento en la escuela requiere una atención urgente del Estado.



“Se presenta por un enfrentamiento entre actores armados, dejando al cuerpo de docentes confinados en la institución, también a los niños y obviamente a la comunidad en general dentro de sus casas”, recalcó.



(Además, puede leer: Advierten llegada masiva de migrantes haitianos a Cali y el Valle del Cauca)



“Estoy seguro que habían unos 350 si es que no habían más”, dijo al referirse al número de personas que estarían dentro del plantel educativo.



Tanto el ingreso como la salida de la zona se torna muy difícil porque los grupos armados sembraron minas antipersonal.



Por su parte el general Álvaro Pérez Durán, comandante del Comando Conjunto del Suroccidente, señaló que luego de los combates se pudo establecer que hay tres personas muertas y dos más heridas.



“Tuvimos la oportunidad de hablar con la comunidad que nos informó que al parecer hay otra persona fallecida, estamos verificando con Policía Nacional”, dijo.



La Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, a través de un comunicado reveló que tras los nuevos episodios de violencia la comunidad decidió caminar en una minga de resistencia, con el fin de reivindicar sus derechos fundamentales a la vida y al territorio ancestral.



(En otras noticias: ‘Le pedí que me matara’, dice víctima de abusador en serie)



“Estamos en emergencia social por la falta de garantías y compromisos de inversión social del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal”, expresó la organización, que además indicó “caminamos en pie de lucha, resistiendo y tejiendo caminos de hermandad como estrategia territorial”.



Muy cerca del lugar, un día después de esa incursión armada, según la denuncia que hizo el senador Feliciano Valencia, en el municipio de Ricaurte fueron hallados los cuerpos sin vida de Elias Pai y Patricia Moriano, una pareja perteneciente al resguardo Cuaiquer Integrado La Milagrosa, quienes fueron encontrados por las autoridades con signos de tortura y disparos de fusil.



PASTO

Más contenido de Colombia

Colombiana viajó a Barcelona y fue asesinada por su pareja

Campesinos de Sucre venderán 1.100 toneladas de yuca a compañía cervecera