Enfermero fue atacado con ácido y está a punto de perder la visión 

En la noche del pasado lunes, Jaime Eduardo Giraldo Morales, jefe de enfermeros de una clínica de la capital risaraldense, fue atacado con ácido por una mujer cuando salía de su trabajo y se dirigía hacia su casa.

Según informaron las autoridades médicas, aunque ya le han practicado dos cirugías y la pérdida de la vista de Giraldo es casi inminente.

​

El enfermero está siendo custodiado por hombres de la Policía Nacional, mientras continúa en observación médica. Además, autoridades señalaron que se investiga cuál fue la sustancia química con la que fue atacado.

Laura Toro, médica oftalmóloga experta en córnea, afirmó que "el paciente actualmente tiene una quemadura química severa en ambos ojos. En el ojo izquierdo, tiene un compromiso del 100 por ciento de su superficie ocular y en el ojo derecho casi del 80 por ciento”.



Hacia las 8:40 de la noche de este lunes, Giraldo, de 26 años de edad, pasó por una peluquería, que queda cerca a la Clínica Los Rosales, cuando una mujer que aún no ha sido identificada lo interceptó y le derramó una sustancia líquida que le generó graves quemaduras en su rostro.



Según el relato de Michael Castaño, un testigo del hecho, “el enfermero se devolvió gritando y entró acá a la peluquería, nos pidió agua y dijo que le habían echado ácido en los ojos. Un compañero le echó agua en la cara, decía que le ardía mucho y que no podía ver. Mi jefe lo cogió y se lo llevó para la clínica”.

Giraldo, le dijo a la familia que no tenía ninguna amenaza contra su vida. No obstante, justo ese día sí había recibido mensajes extraños en redes sociales. El funcionario de la salud vive en unión libre con su pareja.



El coronel Juan Carlos Morales, comandante de la Polícia del Área Metropolitana

de Pereira, indicó que ya hay una investigación abierta para esclarecer el hecho. Las autoridades revisan cámaras de seguridad cerca al sector donde fue atacado el enfermero, pero no se descarta que lo ocurrido sea por un tema pasional.



Yolanda Hernández, tía de Giraldo, aseguró que “no encontramos una explicación frente a esta situación, porque él como sobrino, es excelente muchacho. Él es muy querido por todos los compañeros. Lo que vemos, es que hay mucha inseguridad en la ciudad”.



La persona que cometió esta agresión podría enfrentar una pena mínima de 20 años de prisión.



Cabe señalar que hace aproximadamente cinco años no se presentaba un caso de ataque con ácido en la capital risaraldense. La última víctima fue un hombre de 49 años que sufrió quemaduras de primer grado en el rostro, una oreja y el antebrazo.



NATALIA CHAVERRÍA

PARA EL TIEMPO

PEREIRA.