Enfermero del hospital de Villavicencio habría agredido sexualmente a una paciente

El enfermero Néstor Alfonso Bobadilla Gámez le habría tocado las partes íntimas a una mujer que se encontraba hospitalizada en el Hospital Departamental de Villavicencio, que se encontraba en incapacidad de resistir por estar enferma de covid-19 y lupus.



Los hechos denunciados habrían ocurrido la noche del 13 de junio de 2021 en una de las habitaciones del centro clínico de la capital del Meta.



Mediante orden judicial Bobadilla Gámez fue capturado el 27 de noviembre pasado en el barrio Barzal, en la ciudad, por unidades del CTI de la Fiscalía y la Policía.



En las audiencias, un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas le imputó los cargos contra al procesado por el delito de acceso carnal violento, el cual no fue aceptado por Gámez.



No obstante, el juez determinó dictarle medida de aseguramiento en centro de reclusión.



NELSON ARDILA

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO