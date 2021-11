Enfermeras en Corozal (Sucre) entran a paro por millonaria deuda

Se cansaron de esperar el salario por su trabajo durante ocho meses, más las prestaciones sociales.



Las enfermeras del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, de Corozal- Sucre-, entraron en cese de actividades.



La deuda llegaría a los 2 mil millones de pesos, ya que de acuerdo con las enfermeras, la administración del hospital le pagó los sueldos a los médicos especialistas y generales, además a los trabajadores del área administrativa.

Tenemos que pagar comidas, transporte, trabajamos entre 18 y 24 horas seguidas y no recibimos el pago por nuestro trabajo

Ibernia Sánchez, auxiliar de enfermería dijo, que la situación había llenado la copa, indicando además, que se violaba el derecho a la igualdad al pagarle solamente a una parte de los empleados.



“Exigimos nuestros salarios atrasados, nos deben 8 meses de sueldos, salud y pensión, primas, vacaciones y dotaciones, somos madres cabezas de familia y no tenemos cómo alimenta a nuestros hijos”, dijo la enfermera.



Pidieron en nombre de sus compañeras la cancelación de los sueldos, teniendo en cuenta además, que muchas de las enfermeras viven en otras poblaciones diferentes a Corozal y no tienen el dinero para movilizarse.



A las enfermeras de este pueblo en Sucre les deben millonaria suma. Foto: Francisco Javier Barrios

La demanda es buena de pacientes y se está facturando alrededor de 2 mil millones de pesos, lo que quiere decir, que sí hay dinero para pagarle a los empleados

“Tenemos que pagar comidas, transporte, trabajamos entre 18 y 24 horas seguidas y no recibimos el pago por nuestro trabajo”, afirmó.



Manifestó, que tiene el temor de las retaliaciones que pueda tomar la gerencia del hospital al realizar la protesta y el paro reclamando sus derechos, porque las pueden despedir.



Señaló, que a pesar de hablar con la gerencia del hospital y recibir la promesa del pago, al final el dinero nunca llega sin saber qué es lo que sucede.



Plan tortuga

gerente del hospital paga a empleados a cuenta gotas y los poner a sufrir. Enfermeras y trabajadores de servicios generales llegan a cumplir horarios y deberes dejando en sus casas problemas y deudas

A raíz de la situación que se presenta con las enfermeras, se conoció que los médicos ginecólogos se pronunciaron para iniciar un plan tortuga, cancelando las consultas externas, las cirugías y las cesáreas programadas.



Indicó la fuente, que les habían prometido a las enfermeras el pago de un mes, de los ocho que les adeudan, cuando solamente los servicios que ofrecen los ginecólogos dan para pagarles más de un mes a todos los trabajadores.



“La demanda es buena de pacientes y se está facturando alrededor de 2 mil millones de pesos, lo que quiere decir, que sí hay dinero para pagarle a los empleados”, dijo.

Indicaron, que para hoy se anuncia la continuidad del paro y que el área de urgencias se estaría sumando al cese de actividades.



No entiendo cómo ponen a sufrir a quienes están produciendo dinero al hospital

“La gerente del hospital tiene la modalidad de pagarle a los empleados a cuenta gotas y ponerlos a sufrir. Las enfermeras y trabajadores de los servicios generales llegan a cumplir horarios y deberes dejando en sus casas los problemas y deudas contraídas”, anotaron.



Precisaron así mismo, que son las auxiliares de enfermería quienes le ponen la cara y el pecho cuando llega cualquier paciente y más ahora con la pandemia por el covid-19.



“No entiendo cómo ponen a sufrir a quienes están produciendo dinero al hospital”, explicaron.



Se conoció que la nómina mensual del hospital asciende a 600 millones de pesos, lo que quiere decir que la deuda ascendería a 4.800 millones de pesos en ocho meses para los empleados y que por lo menos en el 50 por ciento corresponde a las enfermeras.



Carmen Covo, presiente del Sindicato de la salud en Sucre dijo, que la gerencia del hospital por complacer a los políticos de turno en Sucre vincula a personal a la entidad, cuando no se necesitan y más tarde el presupuesto no alcanza para pagarles.



La gerente del hospital de Corozal, Salwa Rapag, no respondió las llamadas a su celular para conocer su opinión sobre la situación con los empleados.

Francisco javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

