La energía solar se ha convertido en una alternativa muy popular para el suministro eléctrico de todo tipo de dispositivos, y recientemente para las viviendas, pues pueden abastecer -dependiendo de su potencia- varios electrodomésticos y abaratar los precios de las facturas mensuales.



Colombia tiene mucho potencial para explotar esta energía renovable, pues por su ubicación geográfica cercana a la línea del Ecuador no tiene las cuatro estaciones de los países de los hemisferios norte y sur, por tanto, tiene un mayor tiempo de sol al año, lo que necesitan los paneles para funcionar.



Incluso, según los reportes multianuales del IDEAM de departamentos y municipios con más horas de sol, hay departamentos que resaltan por su potencial y donde es más rentable la instalación de los paneles solares, como La Guajira, Magdalena, Cesar, San Andrés, Atlántico y Bolívar.

El Centro de Convenciones de Cartagena es el primero en América Latina con energíasolar instalada por Celsia. 1.500 paneles solares suplen el 18 por ciento de la energía del recinto ferial. Foto:

Estos son departamentos que promedian entre 8 y 9 horas de sol durante todo el año. Diez meses al año mantienen picos altos de horas de sol y solo bajan entre uno y dos meses, siendo estos -por lo general- mayo y octubre. La excepción sería Santa Marta, donde la variación solo se presenta en octubre, según informes del Ideam.

Por ese potencial solar es que en varios departamentos de Colombia se ha ido expandiendo el uso de esta energía y ya hay edificios completamente cubiertos con paneles solares que operan parcialmente con esta energía.



Sin embargo, hay que precisar que con esta energía se opera parcialmente, pues todavía la tecnología en este tipo de energía renovable no ha avanzado lo suficiente como para que se logre ser totalmente autónomo, por lo cual lo más común es ser de consumo híbrido, es decir, una parte del consumo con energía solar y la otra con el fluido eléctrico habitual.



Y un ejemplo de esto es Cali, dónde supermercados y escenarios deportivos y culturales utilizan está alternativa para hacer funcionar una porción de sus instalaciones.



Paneles solares en el hotel Intercontinental de Cali. Foto: Archivo particular

José Reinaldo Vuelvas, director de la Maestría en Energía y Sostenibilidad, y Luis Gabriel Marín, profesor del departamento de Electrónica, ambos de la Pontificia Universidad Javeriana, explican los beneficios de la energía solar como una alternativa en casa y para las comunidades.

Los beneficios de tener energía solar en la casa



Hacer la inversión de energía solar en la casa tiene beneficios como la reducción en el precio mensual de su factura de energía, que si hay un corte de luz igual su casa puede seguir con energía, usted aporta a reducir las emisiones de carbono y cuidar el medioambiente, no generan ruido, funcionan a largo plazo -más de 40 años si se les hace correcto mantenimiento-, valorizan su casa y si tiene finca en una zona apartada le permiten un flujo energético más regular.



Pero también hay contras, como el precio inicial de la inversión y el hecho de que debe considerarse como un proceso a largo plazo, entonces debe instalarse en la casa donde viva por varios años; y que el clima puede hacer variar su rendimiento.



Además, es importante resaltar que en Colombia no se debe tramitar ningún tipo de licencia o permiso para instalar paneles solares en casa; es decisión autónoma.



¿Cuánto cuesta instalar paneles solares en la casa?

Según la empresa Autosolar, una de las líderes en Colombia en energía solar, todo dependerá del tipo de proyecto que usted requiera y desee, pero actualmente el coste de la instalación fluctúa entre los 3 y 4 de pesos colombianos por metro cuadrado. Este coste por metro cuadrado, va disminuyendo de forma proporcional en función del incremento del tamaño de la instalación de los paneles.



Otras empresas consultadas señalan que pueden ir desde 6 millones hasta 24 para viviendas en zonas urbanas; y puede costar mucho más dependiendo del tamaño de la vivienda, sobrepasando los 100 millones.

Los paneles de la IED Simón Bolívar, en Barranquilla, podrán captar parte de la energía de los rayos del sol. Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla

El valor dependerá de dos factores. Primero, cuánto energía produce el panel solar que quiera instalar. La energía se mide en vatios pico, y entre más alta la capacidad del panel en cuestión, más costoso será. Segundo, cuántos requiere instalar. Entre más necesite, más dinero deberá invertir.



La instalación del sistema completo incluye los paneles solares, las baterías de almacenamiento de energía y el inversor que alterna entre la producción solar y el fluido eléctrico público.



Además, no se tiene que pagar todo de contado. Existen modelos económicos en los que la empresa prestadora del servicio asume los costos de los equipos fotovoltaicos y su instalación, y el cliente paga una mensualmente una tarifa establecida.



¿Cuánto puedo ahorrar instalando los paneles solares en casa?

Según los expertos, esto depende del consumo que se tenga. Pero generalmente se puede ahorrar hasta un 75 por ciento del precio de la factura mensual de energía.



Tomemos como ejemplo una casa colombiana de una zona cálida donde vivan cuatro personas y dos de ellas hagan teletrabajo (teniendo en cuenta el auge de este modelo de trabajo) por lo que tendrán sus dos computadores funcionando al menos ocho horas al día, dos aires acondicionados encendidos durante todo el día, un televisor que se utilice cuatro horas al día, cuatro bombillos led funcionando de noche y una nevera conectada todo el día.

EPM instaló paneles solares en el 'edificio inteligente'. Foto: Cortesía EPM

Una vivienda así puede funcionar con un sistema de 12 paneles solares de 1 metro de alto por dos de largo que produzcan 310 vatios pico cada uno. Con eso es suficiente para que durante el día la casa funcione totalmente conectada a la energía solar entre las 5:30 a. m. y las 6 p. m., y cuando caiga el sol las baterías pueden abastecer a esos electrodomésticos durante cinco horas más.



Cuando las baterías se vayan descargando, el inversor hace el cambio al fluido eléctrico habitual hasta que el sol vuelva a salir y se retome la producción solar.



En caso de que la familia esté por fuera durante todo el día, y vuelva en la noche, las baterías se habrán cargado con suficiente energía durante todo el día de sol como para que posiblemente durante la noche la vivienda pueda funcionar totalmente solo con las baterías, por lo cual el ahorro sería aún mayor.



¿Cómo es la instalación de los paneles solares?

La compañía que usted elija debe hacer un estudio de dimensionamiento, en el cual determinarán el espacio con el que cuenta su vivienda para instalar los paneles. Con base en eso, su necesidad energética y su presupuesto, le dirán cuántos paneles debería instalar, dónde es el mejor lugar y el precio del trabajo.

Así se ve el Edificio Santander, de la Universidad Santo Tomás, con los 564 módulos solares instalados en el techo. Foto: Cortesía Universidad Santo Tomás

Los paneles deben instalarse donde la luz del sol les dé directamente, entonces es posible que deba hacer alguna modificación en su casa, como retirar alguna estructura que impida el paso correcto y directo de la luz.

¿Mi conjunto residencial puede tener paneles de energía solar?

Sí, los conjuntos pueden instalar paneles solares para obtener sus beneficios. Sin embargo, los expertos recomiendan que sea desde las constructoras donde nazca esa iniciativa y que el proyecto tenga desde su construcción los espacios y los cálculos de peso para instalar los paneles en las azoteas.



¿Cuáles son las mejores regiones del país para instalar paneles solares?

Según indican tanto los expertos como las empresas especializadas, las zonas con mayor tiempo de sol del país son las más aptas para instalar paneles solares y es donde hay un mayor potencial para explotar este modelo de energía.



Con base en lo señalado por los expertos y los reportes multianuales del IDEAM de departamentos y municipios con más horas de sol, se concluye que los departamentos con más potencial y donde es más rentable la instalación son: La Guajira, Magdalena, Cesar, San Andrés, Atlántico y Bolívar.

Sistema solar fotovoltaico en la Uniatlántico que permitirá generar energía limpia para varios edificios Foto: Prensa Universidad del Atlántico

Entre estos departamentos se destacan Uribia, en La Guajira, que es el municipio con más horas de sol durante todo el año, promediando nueve horas diarias durante casi todo el año, solo bajando un poco en abril y mayo.



Cabe resaltar que si usted no habita en los departamentos con más potencial también puede instalar los paneles en su vivienda, pero para obtener el rendimiento deseado es posible que deba optar por paneles que tengan una producción vatio pico mayor, los cuales son más costosos.

¿Si hace frío los paneles solares siguen funcionando?

Según las empresas especializadas en este servicio, esta es una de las dudas que más suele tener el cliente cuando solicita información para tomar la decisión de pasarse al modelo híbrido instalando paneles. Y la respuesta es que sí, los paneles siguen funcionando, y puede que hasta mejor.



Los paneles se alimentan de la luz del sol, no de la temperatura del mismo. La energía que emite el ‘astro rey’ a la tierra llega a través de partículas de luz llamadas fotones, las cuales llegan al panel solar.



Lo importante no es la temperatura, sino el tiempo que la luz y la intensidad de la misma sobre los equipos.



Paneles solares intslados en patios de mantenimiento de Transmilenio, en Bogotá, los cuales alimentan parte de la flota de buses eléctricos. Foto: Secretaría de Ambiente

Entonces, si hace el “frío” de ciudades como Bogotá, incluso el rendimiento de la energía obtenido con los paneles puede ser mejor al de ciudades con temperaturas extremadamente altas como Barranquilla y Cartagena, pues la temperatura ideal para que los equipos operen es de unos 25 grados centígrados, mientras que después de los 35 grados el rendimiento se podría ver afectado.



En estos sectores fríos es ideal instalar paneles monocristalinos, los cuales son más productivos que los monocristalinos, más recomendados en departamentos de más tiempo de sol y/o más temperatura.

¿Los paneles solares dejan de funcionar si está lloviendo?

En un área de 660 metro cuadrados se ubicaron 150 paneles solares en el techo del edificio de Telepacífico. Foto: Emcali

No, tampoco. En el caso de la lluvia, explican los expertos, la producción fotovoltaica continúa, porque la luz del sol sigue llegando, aunque sí en menor medida que con un cielo despejado, por eso los paneles solares pueden funcionar en ciudades como Bogotá, donde hay localidades como Chapinero, Suba y Usaquén donde la lluvia es frecuente.



Lo que hay que tener en cuenta es el tipo de luz que reciben los paneles. Hay que diferenciar entre la luz solar directa y la difusa o indirecta.



Si bien la luz directa permite que el sistema genere más energía porque la radiación solar va directo al panel, la luz indirecta -aunque sus partículas están dispersas en la atmósfera- siguen llegando a la superficie de los paneles.



Por eso, aunque llueva o esté nublado el sistema sigue siendo productivo, pero sí fluctúa dependiendo de la cantidad de nubes.



Además, según explican las empresas, la lluvia resulta positiva para el panel, pues elimina el polvo insertado en las placas, haciendo que el mantenimiento sea menos exigente y que el rendimiento sea más constante.

¿La energía solar sería la más viable para las familias en Colombia?

En este aspecto, Vuelvas y Marín señalan que hay alternativas mejores para las comunidades y estas dependen de la zona del país en cuestión.



Pese a los beneficios de la energía solar ya enumerados, los expertos consideran que a nivel nacional para las comunidades aisladas o que busquen alternativas energéticas, pensando en el gobierno, se deben diseñar soluciones a medida de acuerdo con el potencial energético de la región, lo cual se define por la tecnología o el conjunto de tecnologías a implementar, ya sea hidráulica en embalse, hidráulica en cauce, hidráulica en el mar, eólica en tierra, eólica en mar, solar fotovoltaica, solar térmica, biomasa, geotérmica, etc.



Casos exitosos en Colombia

Los resultados pueden ser tan satisfactorios como para que una vivienda pueda ser totalmente abastecida por energía solar, como el caso de Darío Polo, en Palmar de Varela, Atlántico; quién paga cero pesos desde hace nueve años en su factura de energía, antes de Electricaribe y ahora de Air-e, porque instaló suficientes paneles solares.

Facebook Twitter Linkedin

El profesor Polo también creó un carro que funciona con energía solar y recorre las calles de Palmar de Varela. Foto: Cortesía Dairo Polo

En Cartagena, Braulio Bonilla instaló en el tercer y segundo piso de su casa, en un barrio del suroriente de la ciudad, 12 paneles solares de un metro de alto por dos de largo.

Este sistema de paneles, explica él, le permite alimentar durante el día dos computadores, que se utilizan durante más de 12 horas, la nevera, dos ventiladores de techo y dos de piso y un televisor durante unas cuatro horas. Durante la noche ya el inversor hace el cambio y vuelve a la energía eléctrica pública, con la cual alimentan el aire central que tiene la casa.



Pero aunque su consumo es alto, el ahorro en la factura de energía es significativo, cómo él señala.



"Estamos ahorrando un 75 por ciento de la factura de energía. De los 800 kilovatios que consumimos al mes, solo unos 200 son consumidos del fluido eléctrico de Afinia, y en vez de pagar los más de 400 mil pesos que costaría ese consumo; la factura nos viene en poco más de 100 mil pesos", explica Bonilla.

DUVÁN ÁLVAREZ DE LAS SALAS

Redactor de NACIÓN - EL TIEMPO

En Twitter: @Duvan_AD