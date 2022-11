Indígenas wayús del corregimiento del Cabo de la Vela, en la Alta Guajira, muestran su preocupación frente a la intención de una empresa española de construir un parque eólico en sus costas, lo que podría afectar sus sitios sagrados, faenas de pesca y el turismo.



El parque llamado Astrolabio tiene proyectado la instalación de 55 torres eólicas de 261 metros de altura cada una, desde el sector de Musichi pasando por el corregimiento de Carrizal hasta llegar a la punta de Cabo.



Para lo cual se viene tramitando ante la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) el permiso de instalación de una antena de medición eólica en el mar Caribe, en el bloque denominado FX-4.

América Latina tiene potencial para el desarrollo de energías renovables no convencionales (solar, eólica, biomasa, geotérmica). La Guajira tiene enormes oportunidades en Colombia.

Es el lugar donde viviremos la vida de los muertos, es por eso que hacemos muchos rituales con ellos, les facilitamos el camino a la última morada, esta que también se extiende a la zona del mar FACEBOOK

Ante estos proyectos, líderes indígenas de a región han pedido al Gobierno nacional declarar la hoja de ruta para proyectos eólicas costas afuera como inconstitucional y evitar su aplicación.



Al tiempo que solicitan a la entidad competente, ya sea ante Corpoguajira o la Dimar, que se abstenga de entregar permiso de medición de recurso eólico a la empresa BlueFloat Energy para el parque eólico Astrolabio.



Esta zona paradisíaca es el mayor atractivo turístico del departamento de La Guajira y recibe a diario decenas de turistas nacionales e internaciones por la tranquilidad de sus playas, la riqueza cultural étnica y los exuberantes paisajes poco intervenidos, en donde se aprecian los mejores atardeceres y los cielos más estrellados.



Además, existe una conexión intrínseca con Palaa (la mar), según sus creencias y espiritualidad. Para los wayús, allí se encuentra el lugar más sagrado para esta etnia, el Jepira a donde van a parar todas las almas de los muertos.



“Es el lugar donde viviremos la vida de los muertos, es por eso que nosotros hacemos muchos rituales con ellos, y les facilitamos el camino a la última morada, esta que también se extiende a la zona del mar”, indicaron en un oficio enviado al presidente Gustavo Petro.

El proyecto no ha sido socializado por entidades nacionales, ni por la empresa BlueFloat Energy.



También genera incertidumbres a la comunidad ya que abarcaría toda la zona de pesca artesanal en territorio de apalaanchis (pescadores wayú) y de otras comunidades que también viven del mar.



“Nos tocó a nosotros hacer las averiguaciones y dimos con la información de que una empresa española llamada BlueFloat tenía la intención de poner un parque eólico en nuestra costa, a menos de 3 kilómetros de la orilla, bordeando la zona de pastos marinos”, indicaron.



Para los wayús- quienes han venido cediendo al desarrollo de los proyectos de energía eólica en zona continental, a pesar de todas las disputas internas que esto les ha generado- ahora la situación es bastante delicada.



“Nosotros como los cuidadores de la Palaa mar podemos asegurar que esta decisión no fue consultada y que al ser tan delicada la situación, pues el mar representa nuestro

sustento y hace parte de nuestra espiritualidad, un proyecto de semejantes dimensiones no se debería siquiera estar contemplando”, afirman en el oficio que también es dirigido a las ministras de Minas y Energía y de Ambiente.



Piden que les sean respetados sus derechos a la consulta previa, pero sobre todo al consentimiento libre, previo e informado en todo los actos y obras que alteren su forma de vida de acuerdo a la normatividad colombiana y tratados internacionales.

En La Guajira se están concentrando los principales proyectos solares y eólicos de gran envergadura que quieren entrar al mercado eléctrico, dominado por los generadores hidroeléctricos.

Sobre el tema, Elida Sánchez, directora de la Asociación de restaurantes y hospedajes del Cabo de la Vela, Acocabo, indicó que “tenemos una cadena productiva que gira en torno al desarrollo de la actividad turística, si a los pescadores se les limita en su zona de pesca, entonces ¿Qué vamos a ofrecerle al turista en el servicio de restaurante? y para nuestra propia alimentación”.



Explica, además, que la instalación de este parque afectaría el paisaje por el tamaño de las torres y los turistas ya no llegarían a ver algo natural y único.



Es de señalar que los habitantes de esta zona, viven del mar, mientras que los paisanos que viven más alejados de la costa son pastores y viven de sus chivos y ovejos.



Asimismo, recuerdan que en esta zona se encuentra uno de los ecosistemas más importantes para el cambio climático, “dicen que es una esponja de captura de dióxido de carbono (CO2), es el área protegida de pastos marinos más grande del país, lo llamaron Sawairú y es la casa de tres especies de tortugas marinas y la salacuna de los peces que consumimos, el caracol y la langosta”.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha