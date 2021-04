Encuesta revela duro impacto de la pandemia en empleo en Santa Marta

La organización Santa Marta Cómo Vamos, basada en una encuesta realizada a 1.248 personas en la ciudad, reveló indicadores sobre el impacto que está causando la pandemia en la percepción ciudadana y la calidad de vida.



El trabajo de campo denominado #MiVozMiCiudad que en su tercera fase se realizó entre el 9 y el 25 de febrero de 2021 con gente localizada en las tres localidades del Distrito abordó temáticas en salud, seguridad, educación y comportamiento económico.



Uno de los resultados evidenció el crecimiento del desempleo y las consecuencias en materia de necesidades que está dejando entre las personas.



En ese sentido, el 79% por ciento de los encuestados manifestó que al menos un miembro de su familia ha perdido su trabajo durante la emergencia del covid-19.

Igualmente el 54% expresó que los ingresos que tienen en la actualidad no les está alcanzando para cubrir los gastos mínimos.



El duro impacto en la economía de la ciudad que depende en un alto porcentaje del turismo, lo ratifica el 36 por ciento de los entrevistados, quienes expresaron que durante la semana reciente en su hogar pasaron hambre por falta de recursos.

Según el informe, la educación también es otra de las perjudicadas con la pandemia, debido a que 16% de los hogares de estratos bajos en la ciudad, no cuentan con ningún tipo de equipo tecnológico para recibir clases virtuales, y el 15% no tienen internet.



Otro porcentaje que asciende al 45%, aunque tienen acceso al servicio de enseñanza, no están satisfechos con la calidad en que se brinda a los estudiantes.



El análisis de esta encuesta servirá como punto de partida para que el gobierno y empresarios puedan tomar decisiones que permitan superar de forma progresiva la actual crisis económica que sufre Santa Marta.



El director de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, Alfonso Lastra Fuscaldo, señaló que " ante esta realidad económica es necesario que se tracen objetivos de cara a las apuestas que necesita el territorio en materia de reactivación económica. Todo esto de la mano con los sectores público y privado".

