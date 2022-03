Este viernes fueron revelados los resultados de la más reciente encuesta de Invamer, en la cual se interrogó a los ciudadanos sobre su posición con respecto al uso del tapabocas, la eutanasia, el porte libre de armas y otros temas de interés público para los colombianos.

De acuerdo con la ficha técnica, expedida por Invamer, fueron 1.504 los hombres y mujeres mayores de 18 años encuestados por la empresa de análisis cuantitativo.



(Puede leer: En duro pronunciamiento, Corte Constitucional exige respeto a sus fallos).



¿Qué opinaron frente a los diferentes temas coyunturales del país?

Despenalización del aborto hasta las 24 semanas

Facebook Twitter Linkedin

Grupos 'provida', identificados con color azul, durante una protesta el 21 de febrero de 2022 en el Palacio de Justicia. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Una de las coyunturas más polémicas de las últimas semanas ha sido la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto total hasta los seis meses de embarazo.

Muchos sectores de la población no estuvieron de acuerdo con esta sentencia y el censo de Invamer lo demuestra: 83.2 por ciento de los consultados no estuvieron de acuerdo "con que las mujeres puedan abortar hasta las 24 semanas de gestación"; mientras que el 15.4 por ciento declararon estar de acuerdo.



(Le recomendamos leer: Organizaciones piden a dirigentes políticos hablar sobre aborto sin mentir).



En las ciudades capitales el margen no fue tan marcado, pero sigue siendo de 79.1 por ciento el rechazo a la medida de la Corte, frente a 18.9 por ciento de aprobación a la medida.

Eutanasia en casos de intenso sufrimiento

Facebook Twitter Linkedin

El derecho a morir dignamente no es sinónimo de eutanasia, sino que existen varios mecanismos. Foto: iStock

“¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que las personas en Colombia tengan el derecho a la eutanasia cuando padezcan un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de una lesión corporal o enfermedad grave o incurable?”, fue la pregunta que se les hizo a los encuestados con respecto a la eutanasia.



(Puede interesarle: Le llueven críticas a Carolina Cruz por decir que el aborto es un negocio).



En este caso, el 68.5 por ciento de los consultados aseguraron estar a favor. Solo el 29.4 por ciento se declararon en contra de la eutanasia.

Otros temas de interés de los colombianos

Facebook Twitter Linkedin

La exploración de petróleo y carbón fue uno de los temas en cuestión. Foto: EL TIEMPO

¿Está de acuerdo con que se permita el porte y tenencia de armas?

El 69 por ciento estuvo en contra y un 29.1 por ciento se declaró a favor.

¿Está de acuerdo con que se suspenda la exploración de petróleo y carbón?

El 56.5 por ciento estuvo en contra y un 39 por ciento se declaró a favor.

¿Está de acuerdo con que se elimine el uso del tapabocas?

El 53.6 por ciento estuvo en contra y un 43.8 por ciento se declaró a favor.



(También lea: Conozca cómo es el proceso para practicarse un aborto seguro en Colombia).

¿Usted está satisfecho con su estándar de vida?

El 45.8 por ciento estuvieron de acuerdo con las cosas que pueden comprar y hacer, mientras que el 53.5 por ciento se declararon insatisfechos al respecto.

Más noticias

Capturan a Antony Starr, de 'The Boys', por atacar a joven con un vaso

Shakira confiesa por qué razones pelea con Gerard Piqué

Residente ataca a J Balvin en su nueva canción: ‘Es un bobolón’

Tendencias EL TIEMPO