Encuentran sin vida y con signos de violencia a joven de 21 años; su bebé no aparece

Al mediodía de este martes, 16 de enero, autoridades de Armenia recibieron el reporte sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de una vivienda. El cadáver en avanzado estado de descomposición se encontraba tendido sobre una cama y con signos que podrían inducir que se trataba de un asesinato.



La joven fallecida fue identificada como Érika Tatiana Mejía Muñoz, de 21 años de edad, quien vivía en la misma casa junto a su pareja sentimental, un hombre de 40 años, y el pequeño hijo de la pareja, de tan solo dos años.

Según información de medios locales, los hechos se registraron en la manzana dos, del barrio Las Colinas. Hasta allí llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía y familiares de Mejía Muñoz, quienes no tenían contacto con ella desde el pasado domingo.



Dado el estado de descomposición del cuerpo, se cree que falleció el fin de semana pasado. Las investigaciones se llevan a cabo en la morgue de Calarcá, a donde fue llevado su cadáver.



Desde un primer momento los familiares y vecinos se percataron que no había rastro del menor, hijo de la fallecida, ni se conocía el paradero de su pareja sentimental, por lo que no descartan que el hombre tenga en su poder al niño.

Personas que viven en la zona señalan que la pareja se fue a vivir aproximadamente hace seis meses a esa vivienda, y manejan la hipótesis de que se pueda tratar de un feminicidio. Sin embargo, las autoridades no han dado declaraciones y se está a la espera de los análisis forenses que permitan esclarecer el caso.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, y en Armenia la comunidad pide que cualquier persona que tenga información sobre el pequeño de dos años se comunique con las autoridades competentes para dar con su paradero.

