Hallan cuerpo sin vida de expresidente de la Asamblea de Sucre

Nelson Stanp Berrío, expresidente de la Asamblea de Sucre y quien había sido condenado por parapolítica, fue asesinado la madrugada de este domingo y su cuerpo encontrado en el sector Cerro Bajito, en inmediaciones de Plan Parejo, zona rural del municipio de San Onofre.

En un potrero en el mismo sector también fue encontrado el cadáver del médico Andrés Mercado, quien también había sido anunciado desde tempranas horas de este domingo como fallecido, pero su cuerpo no había sido encontrado.



Según el hallazgo, al parecer los cuerpos presentan impactos con arma de fuego.

Trascendió que el abogado Stanp Berrío, estaba desaparecido desde el sábado y no se habían tenido noticias de él, sino hasta las 6:20 de la madrugada de este domingo, cuando lugareños extrañaron la presencia de una camioneta Fortuner de placas RMR-183, que se confirmó que era de propiedad del diputado, de quien cabe anotar que fue el primer capturado en el departamento de Sucre en septiembre de 2006, por sus nexos con los paramilitares y luego condenado por parapolítica.



Ante los hechos el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinos Oliver, lamentó los asesinatos y precisó: “Esperamos no solamente poder garantizar la seguridad, sino también esclarecer los hechos”, dijo el mandatario de los sucreños.



Agregó que se realizará esta tarde un consejo de seguridad extraordinario liderado por él en el municipio de San Onofre, donde también convocó a Procuraduría, Policía, Ejército, Armada, UNP, Migración y Alcaldía de San Onofre.



Cabe anotar que la alerta temprana emitida por Defensoría en julio de 2018, coloca a esta localidad del Golfo de Morrosquillo, en alto riesgo, al parecer por la presencia de Clan del Golfo.

Luz Victoria Martínez

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo