Encuentran irregularidades en licencia ambiental de 'Conectante C1-C2'

Tras la visita a la Hacienda Casa Blanca, en el kilómetro 8 de la vía a Cúcuta, predio que sería intervenido por las obras de la ‘Contectante C1-C2’ que se construye por los cerros orientales en Floridablanca y que ha sido foco de críticas por parte de la comunidad, se hallaron dos nacimientos de agua que, al parecer, no estarían inventariados en la licencia ambiental que se le otorgó al proyecto vial.

El recorrido de seguimiento y control, solicitado por el congresista santandereano Fabián Díaz Plata y comunidad inconforme con el proyecto, contó con la presencia de funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Concesión Autovía Bucaramanga-Pamplona (dueña del proyecto) y la Interventoría Ingeoandina.



El agravante del hallazgo es que dichos afluentes estarían a menos de 100 metros del trazado de la nueva vía, algo que está prohibido. Sin embargo, la Concesión explicó que hay que revisar el inventario que quedó en la licencia porque es posible que dichos nacimientos sí estén registrados.



Al respecto, el congresista Díaz Plata señaló que “este tipo de fallas en la licencia ambiental han sido reportadas por la comunidad y no es posible que los entes de control no atiendan a la ciudadanía y tiene que ser a través de un congresista que se haga el control”, precisó el Representante.

Y añadió que ahora se analizará si esta información fue obviada u ocultada por parte de la Concesión, se hará el reporte de lo encontrado porque “nuestro objetivo es que este trazado que se inició tenga todas las garantías ambientales, y en caso de no cumplirlas pedimos que la licencia se suspenda, se levante y se contemplen otras opciones para la vía como el sector de Sevilla en Piedecuesta, donde la afectación ambiental sería menor pero el beneficio para la comunidad campesina sería mayor”, dijo.



Liliana Caballero, propietaria de la Hacienda Casa Blanca, sostuvo que la visita es provechosa para que la Anla encuentre las fallas que tiene el proceso de licenciamiento del proyecto como por ejemplo que no se tuvieron en cuenta varios nacimientos de agua, y “el impacto ambiental que no se cuantificó pero que sí se ve ahora (con la tala de árboles) que iniciaron las obras”.



Caballero indicó que su finca de 20 hectáreas, que produce cafés especiales y exporta, tendrá una afectación en cuatro hectáreas incluida la casa, una vivienda de más de 180 años cuya arquitectura es patrimonio.

"Esperamos que con estas visitas se pueda definir la afectación de Casa Blanca y que se tomen medidas, en lo posible que cambien el trazado y den nulidad a la licencia ambiental, ese sería el ideal del proceso”, acotó Caballero.



Por su parte la Concesión indicó que sigue acompañando la visita con toda disposición. En cuanto a los hallazgos apuntó que revisará el inventario que cuenta con más de 40 cuerpos de agua en el que seguramente estarán los afluentes, y atenderá las solicitudes que haga la Anla.



La Anla georreferenciará los nacimientos de agua, se verificará con el trazado de la vía para ver si cumple con la norma y se analiza el paso a seguir. Una opción sería adoptar medidas nuevas para mitigar, modificar la licencia o el trazado. Emitirá un concepto técnico de lo hallado y luego un auto que incluye dicho concepto, documento que estaría listo en un mes.







LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

EL TIEMPO/ADN

BUCARAMANGA