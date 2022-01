Desde el pasado domingo eran buscados en una extensa zona del norte de Nariño aledaña al volcán Doña Juana, tres jóvenes que desaparecieron cuando realizaban un paseo de amigos.



La última noticia que se supo de ellos fue a las 3:56 de la tarde de ese mismo día, gracias a un video enviado a través de las redes sociales y con un corto mensaje de uno de ellos que advertía: “al fin llegamos el problema es bajar”.



En la tarde de este martes, fueron ubicados por integrantes de la Defensa Civil que posteriormente procedieron al rescate.



Los jóvenes responden a la identidad de Wilmer Gómez Urbano, de 24 años de edad, Kevin Córdoba Chavez, de 22 y Ronald Gómez Chavez, de 23 años.



Yesica Natalia Córdoba, familiar de Ronald Gómez Chavez, había informado que hasta la mañana de ayer no han recibido ninguna noticia sobre el paradero de los muchachos, y a medida que pasaban las horas su angustia y desesperación aumentaban.



“La verdad no hemos tenido ninguna información hasta el momento, todavía no hay rastros de los tres”, señaló inicialmente.



Además recordó que los jóvenes habían salido hacia el lugar el domingo a las 5:00 de la madrugada desde el corregimiento de Las Mesas, en el municipio de El Tablón de Gómez, donde los tres habitan en la vereda Pitalito Bajo.



En el caso de Kevin le había comunicado a la familia que el propósito del paseo era ir hasta la cima del volcán, “pero ellos no se iban a quedar allá, solamente iban y regresaban el mismo día, como a las cuatro de la tarde se supo que apenas habían llegado”.



Tampoco le contó a la familia a qué hora aproximadamente estaría de regreso en casa.



De los tres solamente Ronald ya había ascendido hasta el sitio en otras dos ocasiones, los dos restantes lo habían hecho por primera vez.



El volcán Doña Juana está situado a 4.137 metros sobre el nivel del mar, en jurisdicción de los municipios de La Cruz y El Tablón de Gómez, en plena Cordillera de los Andes.



Yesica comentó que ella ya conoce el lugar, hace más de un año había escalado pero hasta una laguna, esa vez salió a las 3:00 de la tarde y regresó a las 7:00 de la noche.



De acuerdo a su experiencia personal describió el ascenso como muy complejo, “la verdad es muy difícil, es muy complicado para subir hasta allá, es una zona con selva virgen”.



Sobre las condiciones del clima dijo que predomina el frío “posiblemente a los que suben les puede dar alguna pulmonía o algo parecido”.



Por esa razón los estudiantes se vistieron con chaquetas y pantalones de lana para enfrentar las bajas temperaturas, al igual que tenían sacos con botas pantaneras.



En cuanto alimentos se refiere solo habían llevado para un día, sobre todo bocadillos, panelas y otros dulces que les recomendaron para acumular energía corporal.



Los tres son jóvenes universitarios. Kevin actualmente está estudiando psicología, mientras que Ronald adelanta licenciatura en geografía, ambos en la Universidad de Nariño, y Wilmer se dedica a la agricultura.



Desde la madrugada del lunes varios organismos de socorro adelantan las tareas de búsqueda en esa zona de Nariño, desde el vecino municipio de La Cruz y El Tablón de Gómez salieron varios integrantes de la Cruz Roja, desde Las Mesas lo hicieron miembros de la Defensa Civil, al igual que funcionarios de Parques Nacionales y personas que voluntariamente y respaldados con drones quisieron sumarse a las labores de rescate.



Los jóvenes fueron hallados cerca de la 1:30 p. m. por socorristas y luego trasladados a un establecimiento médico para valorar sus estados de salud.

