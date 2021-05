Encapuchados quemaron un CAI en barrio de Neiva

Grupos de encapuchados quemaron de manera sorpresiva un Centro de Atención Inmediata, CAI, ubicado en el barrio Santa Inés, en Neiva, Huila.



Un video muestra el momento del ataque cometido por jóvenes que cubrían sus rostros con sus camisas y camisetas. También se les observa lanzar bombas incendiarias de fabricación casera contra la edificación que fue consumida por las llamas en las horas de la tarde de este lunes festivo.



(Lea también: Tensa noche en Yumbo: intentaron quemar Alcaldía y Concejo municipal).

El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, afirmó que, más allá de la infraestructura del CAI, “que por supuesto nos cuesta a todos, es la tranquilidad la que se pierde”.



“Hoy no solo condenamos el hecho, sino que, además, lamentamos que no lo hayamos podido evitar”, dijo.



El mandatario agregó que desde hace 20 días se presentan “hechos de vandalismo y delincuencia y hemos ofrecido recompensas, hemos aportado información, fotografías, videos y otros elementos que nos permitan identificar y poder capturar a los responsables, pero no ha sido posible”.



(Además: Videos revelan momento exacto de quema de banco en Bucaramanga).



Les pidió a las autoridades competentes prontitud en las investigaciones, “y que con los elementos que tenemos podamos emitir ya las órdenes de captura, y pongamos fin a esta ola de atentados contra la tranquilidad y la vida de los neivanos”.



“Respetamos el derecho a la protesta brindando las garantías necesarias, y hemos escuchado también a estudiantes, transportadores, indígenas, campesinos, gremios y sindicatos, y hemos buscado que sus solicitudes sean escuchadas, pero no podemos ser tolerantes con estos hechos”, aseguró Gorky Muñoz.



De acuerdo con las informaciones no hubo personas heridas pues en ese momento no había personal uniformado en la edificación.



(Siga leyendo: Así fue el segundo día de negociaciones del Gobierno y Comité del Paro).



En otra acción cometida por vándalos fue saqueada la estación de servicio Cootransganadera, ubicada en la salida a Bogotá, en jurisdicción del municipio de Palermo, donde un grupo reducido de encapuchados destruyó las cerraduras del almacén para llevarse aceites de diferentes marcas y otros elementos para vehículos.





NEIVA

Más noticias: