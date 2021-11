‘Encanto’: ¿uno de los Madrigal ‘existe’ en la vida real?

‘Encanto’, película de Disney inspirada en Colombia, llegará a las salas de cine del país este 24 de noviembre. En otras partes del mundo ya se ha estrenado y las impresiones generales son muy positivas.

El clima de expectativa se cultiva desde hace meses, cuando salió el primer tráiler de la producción y se evidenciaron los elementos autóctonos del país. El acompañamiento musical y las voces de la familia Madrigal también hace parte del talento colombiano.



La película cuenta la historia de Mirabel, el único miembro de la familia Madrigal sin un poder específico. Ellos viven en una casa dotada con la magia suficiente para brindarles a cada uno de sus habitantes un don particular.



Pero Mirabel no tiene. ¿O acaso aún no lo descubre?

Mirabel no tiene poderes. Foto: Disney

En medio de la exploración de los personajes, el medio local ‘El Quindiano’ dio con la historia de un biólogo que acompañó al equipo de la producción durante la exploración de la riqueza y la biodiversidad colombiana.



Curiosamente, este profesional tiene el nombre de uno de los Madrigal.

Camilo Madrigal y sus mil y un formas

Dice el diario ‘El Quindiano’ que Camilo García Escobar empezó, desde 2018, a acompañar a los miembros de la producción en el recorrido por Colombia. Él, biólogo de profesión y guía turístico de Quindío, trabajó de la mano con “músicos, antropólogos, biólogos, historiadores, bailarines, coreógrafos, artistas y hasta luthiers colombianos”.



“Para mí fue una experiencia maravillosa la de mostrarles lo fascinante que es Colombia”, dijo García Escobar en el texto que publicó en ‘El Quindiano’.



¿Es el mismo Camilo Madrigal? No precisamente. Pero casi.

Camilo hace parte de 'Encanto'. Foto: Disney

Según las reseñas de portales especializados en cine, Camilo Madrigal tiene la habilidad de transformarse en cualquier otra persona. Es uno de los más jóvenes y más queridos del ‘clan’ de Disney que llegará dentro de pocos días a las salas de cine de Colombia.



Ante la particular coincidencia, el biólogo escribió: “Fue muy emocionante recibir comunicación del director de la película contándome que habían decidido llamar ‘Camilo’ a uno de los personajes de la historia, aquel cuyo poder es cambiar de forma y convertirse en quien quiera en cualquier momento”.



“Ojalá que la razón no haya sido distinta a la de haberles dado a conocer un fiel representante de nuestra cultura, mostrando a la vez un lado amable y divertido de nuestra tierra”, enfatizó.



“¡Me siento muy orgulloso de mi país! Recorrerlo me ha permitido reconocer lo hermoso, lo rico, lo insuperable en cuanto a biodiversidad y recursos naturales, la enorme cantidad de gente bella y de hermosas familias”, remató García Escobar en ‘El Quindiano’.

El ‘Encanto’ de Colombia en Disney

Los detalles de la película se fueron desvelando poco a poco. Se sabe que hay artistas colombianos que participaron en la versión en inglés e incluso llegaron a hacer parte del doblaje en español.



Por nombrar algunos: John Leguizamo (Bruno Madrigal), Carolina Gaitán (Pepa Madrigal), Mauro Castillo (Félix Madrigal), Maluma (Mariano, el pretendiente de una Madrigal), María Cecilia Botero (Alma Madrigal) y Angie Cepeda (Julieta Madrigal).

Las voces colombianas que estarán encarnando a los personajes de Encanto. Foto: Disney / Instagram: @olgaluciavives, @mariacebotero,@lagaita, @maluma

¿Y Mirabel? En la versión original de la película, la voz de la protagonista está a cargo de Stephanie Beatriz, actriz estadounidense nacida en Argentina quien es recordada por películas en su mayoría de comedia. A propósito del ‘sabor colombiano’, se le recuerda por encarnar a la hermana de Gloria —personaje interpretado por Sofía Vergara— en ‘Modern Family’.

La prolífica actriz dará voz a Mirabel. Foto: Fox

En la versión en español la voz de la única Madrigal sin poderes está a cargo de la cantante Olga Lucía Vives.



Curiosamente, el personaje de Bruno Madrigal tuvo a dos colombianos distintos para los idiomas: John Leguizamo lo interpretó en la original y el comediante Alejandro Riaño lo hará en español.

Alejandro Riaño será 'Bruno' en Encanto. Foto: Disney / Instagram: @alejandroria

Otros artistas que solo estarán en la versión en español son Daniela Sierra, en el papel de Dolores Madrigal—interpretado originalmente por Adassa—, y Juanse Diez, quien, justamente, le dará voz a Camilo Madrigal —el original lo hizo Rhenzy Feliz—.

