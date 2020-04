En wayuunaiki, soldado previene el covid-19

Uno de los retos más importantes que le ha tocado sortear al soldado profesional Samuel Epinayú, de origen wayú, es socializar a través de la emisora del Ejército en su lengua materna wayuunaiki la existencia del covid-19, cómo prevenirlo y las acciones que se vienen realizando desde el Gobierno Nacional.



Pero quizás lo más importante es sensibilizarlos para que se queden en su casa y evitar que adquieran el coronavirus y la importancia de lavarse las manos varias veces al día para prevenirlo, a pesar de que este recurso es escaso en algunas comunidades y por ende su uso es exclusivo para ciertas actividades.

“Desde el primer día que me brindaron la oportunidad de incursionar en la radio supe que siempre debía trasmitir alegría, esperanza, seguridad y confianza. Por eso, constantemente trato de ser cercano a la gente, dándoles información útil. No olvido mis raíces indígenas y de ahí que emplee mi dialecto. En estos momentos, busco orientar a mi comunidad sobre lo que deben hacer para no permitir que el coronavirus nos afecte”, indicó.



El soldado Epinayú, quien lleva 15 años vinculado al Ejército, pertenece a la ranchería Apamana, de Uribia, y se encuentra vinculado al Batallón de Acción Integral No. 1 en el municipio de Maicao.

Desde hace 10 años trabaja como locutor de la emisora Colombia Estéreo 103.7 f. m. de esta institución y su misión es llevar mensajes a las comunidades indígenas wayú en su lengua.

Dada la coyuntura a nivel mundial con el covid-19, el soldado, a través de la emisora trabaja día a día con mensajes de información y prevención sobre este virus para cumplir con la gran responsabilidad de llegar con su voz a las comunidades indígenas, en donde solo hablan esta lengua con el propósito de que continuen con el aislamiento obligatorio.



“Ayatchi waya suma tu wakujuin namuin na apajushikana maulia” (“seguimos con más recomendaciones para nuestra audiencia”), “ "Nojo púrru?tkain snain wayuu ekai ayuliin” (“evite el contacto cercano con personas enfermas”) y “"Wanasúma púsheujain pujula sca sutuje púsatala (“Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo”, son algunas de las recomendaciones'.

A esta iniciativa se suma a la del Call center que entró a aperar en el departamento para brindar asesorías e información relacionada con el covid-19 en español y wayuunaiki, con el propósito de llegar a una gran población indígena.



Esta apuesta del gobierno departamental en convenio con Call Me BPO tiene un enfoque diferencial y permite recibir llamadas de manera masiva sin ninguna congestión las 24. Es atendida por 15 operadores que trabajan los 7 días.

