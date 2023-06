El pasado viernes, las Fuerzas Militares y un grupo de indígenas encontraron con vida a los cuatro niños que sobrevivieron a un accidente aéreo y estuvieron perdidos en las selvas del Guaviare y el Caquetá durante 40 días.

De acuerdo con las fuentes, los menores fueron encontrados por los uniformados y los indígenas que estaban apoyando la búsqueda.

El presidente Petro llegó al Hospital Militar

El Presidente Gustavo Petro llegó al Hospital Militar, para visitar a los cuatro niños indígenas que sobrevivieron a accidente aéreo y estuvieron 40 días perdidos en la selva. El Jefe de Esado llegó en Compañía del Ministro de Defensa

Habla uno de los rescatistas



“Todo era un riesgo. Desde que usted entraba porque no sabíamos si había disidencias, si había minas, todo tenía veneno. El clima era tropical húmedo, entonces usted todo el día estaba mojado, de noche hacía frío e igual uno estaba mojado. Allá no había comida, uno lo que comía era nada más las raciones de los militares. La selva era espesísima, usted no podía caminar, tenía era que abrir espacio con un machete”, recuerda Carlos Villegas en diálogo exclusivo con EL TIEMPO. Lea la entrevista aquí

Un cumpleaños en la selva

Cristin es la menor de los cuatro niños indígenas sobrevivientes. Esta pequeña, que como sus hermanos está siendo atendida en el Hospital Militar, en Bogotá, llegó a su primer año de vida en medio de la selva. Lea su historia aquí

Los niños fueron recibidos en Catam

En la madrugada de este sábado, los cuatro menores de edad llegaron al Comando Aéreo de Transporte Militar, Catam, en Bogotá. Los niños, que estaban envueltos en frazadas térmicas, fueron remitidos en ambulancias al Hospital Militar.



Funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estaban en el lugar para verificar que los derechos fundamentales de los niños no fueran vulnerados.

Médicos pediatras atendieron a los niños

Los niños fueron trasladados desde el San José del Guaviare a Bogotá en un avión ambulancia de la Fuerza Aérea Colombiana junto con su padre y uno de sus abuelos.



Durante el viaje fueron atendidos por un grupo de médicos pediatras, quienes se encargaron de hidratarlos y ofrecerles cuidados mientras llegaban a Bogotá.

Así fue la llegada a Bogotá de los cuatro niños que sobrevivieron en la selva Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Los niños fueron bajados uno a uno en camillas, tras su llegada a Bogotá.