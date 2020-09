En vivo: nueva jornada de protesta en el país contra el abuso policial

Para la tarde de este jueves, varias de las principales ciudades del país han convocado movilizaciones en contra de los abusos policiales y las masacres registradas en los últimos meses.

Aunque en un primer momento se había convocado una manifestación a las 2:00 p. m. en el parque San Antonio, en Medellín, horas antes se dio a conocer por redes sociales que todos los puntos se unirían en uno solo, por lo que el único punto de concentración fue el Parque de los Deseos.



Al llegar a la estación de Policía San Antonio, un policía se encontraba custodiando la entrada tras varias vallas blancas que acordonaban su entrada.



A pocos metros, con mayor rigurosidad en la comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se encontraban uniformados custodiando todos sus frentes, igualmente con vallas. Pues ayer este sitio fue atacado por manifestantes.



Estación en Medellín es custodiada por la policía. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

A esta hora, decenas de personas se concentran en el Parque de los Deseos, a la sombra de la Casa de la Música. Por ahora, los presentes cantan arengas contra la Policía. La mayoría aguardan sentados a la espera de la llegada de más personas.

Jóvenes estudiantes de la universidad de Antioquia y otras universidades de la ciudad se hicieron presentes en el sitio. En una pancarta, con los rostros pintados de Dilan Cruz y a Julián Mauricio González se puede leer "no haj muerto compás, seguimos en lucha". En el piso, están los nombres y fechas de otros jóvenes que ha muerto en protestas o procedimientos oficiales.



Daniel Pérez, uno de los manifestantes que se encuentra con un grupo de ciudadanos, explicó a EL TIEMPO que debe haber unas transformación en la Fuerza Pública, por lo que califica como "un ataque sistemático a la población".



Recalcó que la arengas han sido las mismas siempre, debido que no es nuevo que la Policía cometa estos ataques.

Estudiantes se reúnen a esta hora con pancartas. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

A la altura de Ruta N, manifestantes quebraron vidrios de los cajeros de Bancolombia y de un aviso publicitario en un paradero de la carrera Bolívar.

A esta hora, estudiantes se reúnen en el Parque de los Deseos, en Medellín, para una nueva jornada de movilización en contra del abuso policial.



Siga en vivo las protestas: https://t.co/Gqs2BoR5pq pic.twitter.com/zjx92t2Nwo — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) September 10, 2020

Choque con el Esmad

A las afueras de la facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, el Esmad intervino y tras enfrentamientos con los manifestantes, lograron desviar a las personas que continúan la movilización.

Algunas fachadas de bancos y paradas de transporte público han sido vandalizadas. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

A su vez, en Barranquilla, se tiene programada una moviliazación desde la Universidad Autónoma del Caribe hasta la Plaza de la Paz.

En la capital atlanticense se registraron en la noche de este miércoles movilizaciones en dos puntos de la ciudad.



Uno de esos puntos fue en la carrera 43 con calle 50, en el centro de la capital del Atlántico, hasta donde un grupo de personas se reunieron con pancartas en las que se podían leer frases como “Nos matan” y “¡Justicia!”.



Con el lema “No más abuso policial”, en Barranquilla fue convocada esta marcha. Si bien la convocatoria ha sido a través de redes sociales por diferentes grupos de jóvenes, todos coinciden en rechazar la violencia con la que han actuado uniformados de la Policía Nacional en las últimas horas.

La muerte del abogado Javier Humberto Ordóñez Bermúdez en un operativo de la Policía hizo recordar en Santa Marta el caso de un mototaxista que hace poco más de un mes murió, tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un uniformado que intentaba inmovilizarle la motocicleta.



Familiares, amigos y habitantes de la ciudad decidieron unirse a las protestas nacionales para rechazar el abuso policial que según la percepción que existe, se viene presentando en todo el país.



Los manifestantes se reunieron en la parte externa de la institución de la Policía ubicada en la zona céntrica, allí recordaron los hechos donde perdió la vida Jhonatan José López Jurado y reiteraron su solicitud de que su fallecimiento no quede impune.



Los allegados al joven de 29 años aseguran que nada más se ha vuelto a decir sobre las causas por las cuales un policía de la Metropolitana de Santa Marta accionó su arma en un procedimiento de tránsito.

La comunidad se ubicó a un lado de la vía para hacerse sentir. Foto: Roger Urieles

“Dijeron que mi hijo estaba armado y esa versión no la han podido demostrar. A pesar de ello, el policía que me lo mató no ha sido judicializado y por el contrario fue premiado con un puesto administrativo”, manifestó su papá, José López.



López teme a que no se haga justicia, por eso agradeció el respaldo que recibió este jueves de la gente que salió a las calles a exigir un trato más humano de los agentes de la Policía a los ciudadanos y que se investigue este suceso rigurosidad.



El comandante de la Policía Metropolitana, Óscar Solarte, reiteró que la Fiscalía será la encargada de establecer la responsabilidad del agente y la manera como ocurrieron los hechos.

