En vivo | Plan éxodo de Semana Santa: así va la movilidad en carreteras

Con el puente festivo del Día de San José se inicia la Semana Santa de este año. Miles de viajeros se toman este sábado las carreteras del país para desplazarse hacia sus destinos con el objetivo de disfrutar de esta semana de receso que se extenderá hasta el domingo 31 de marzo. Acá le contamos cómo va la movilidad este sábado.

Este año la Semana Santa es larga ya que coincide con este puente festivo, por lo cual se espera una gran cantidad de viajeros en las principales vías del país.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional estima que unos 9 millones de personas se desplazarán por las principales carreteras del país durante esta semana.

6:55 a.m.: Policía de carreteras da parte de tranquilidad

La coronel Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía, dio un parte de tranquilidad en las carreteras del país. Sin embargo, le solicitó a los viajeros salir con tiempo hacia sus destinos y tener paciencia en las vías en las cuales se están ejecutando obras, como es el caso de la carretera Bogotá - Girardot. Además recomendó no exceder la velocidad, no conducir en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos y portar el equipo de carreteras.

Vías de Cundinamarca Foto:Archivo particular Compartir

6:50 a.m.: Normalidad en la vía al Llano

Hay tranquilidad en la circulación de vehículos en la vía al Llano, que comunica a Bogotá con Villavicencio, capital del departamento del Meta. Las autoridades viales estiman que unos 150.000 vehículos se movilizaran por los 86 kilómetros de este importante corredor vial.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS