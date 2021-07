Siga en vivo las movilizaciones del 20 de julio

Poco a poco se empiezan a encontrar en diferentes puntos del país las personas que se movilizarán este martes como parte de las manifestaciones del paro nacional.

Por ahora, autoridades registran concentraciones en varias de las principales ciudades de Colombia y completo orden.

Medellín

Tanto en Medellín como en otros municipios antioqueños se convocaron varias manifestaciones para este martes.

En la capital antioqueña habrá dos concentraciones de diferentes corrientes. La primera será desde las 10 a.m. en Parques del Río, en donde habrá programación cultural y artística durante toda la mañana y la tarde con música, teatro y circo.



Allí el comité del paro departamental le explicará a los asistentes el pliego de emergencia que será presentado ante el Congreso y que concentra temas como la renta básica y la matrícula cero, entre otras.



“Siempre han sido unas manifestaciones pacíficas y nosotros no permitimos que nos infiltren esas movilizaciones. Le pedimos garantías a la alcaldía para que brinde las protecciones”, expresó Jaime Montoya, presidente de la CUT Antioquia.

La segunda será también a las 10 a.m. y arrancará en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Se ha denominado como el ‘Desfile pacífico’.



“Queremos que este día sea de fiesta y tranquilidad, con camisetas blancas para demostrar el amor que tenemos por Medellín”, explicó Carolina Segura Camacho, miembro del comité organizar de esta manifestación la cual pasará por la avenida La Playa, tomará la avenida Oriental y terminará frente del comando central de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

La otra marcha, convocada por la Primera Línea Aburrá será a las 10 desde el parque de los Deseos, conocido como parque de la Resistencia.



De otro lado, en municipios como El Carmen de Viboral, La Ceja, Remedios y Jericó se tienen programadas concentraciones; mientras que en Cáceres, Tarazá, El Bagre y Nechí habrá manifestaciones.



El llamado de las autoridades es a marchar de manera pacífica y mantener el autocuidado para evitar casos de covid-19.



Cali

Luego de las polémicas entre la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, la ciudad, la más golpeada por la violencia y el abuso de la autoridad durante las jornadas del paro nacional, se prepara una vez más para las movilizaciones.

Por ahora habrá manifestaciones que saldrán este 20 de julio, en Cali, por la calle Quinta, además de concentraciones en la autopista Simón Bolívar, una con carrera 39 y la otra con carrera 44, la cual corresponde al sector conocido como Puerto Rellena.



Estos últimos lugares, ubicados en el suroriente caleño, han sido dos de los puntos durante el paro nacional, con asambleas de manifestantes donde, desde el levantamiento de los bloqueos, se viene adelantando la dinámica 'Paro barrio adentro'.



Esta dinámica es producto de los diálogos entre jóvenes manifestantes de la Unión de Resistencias de Cali (URC) y la Alcaldía.



"Reiteramos nuestro compromiso con la protesta social y el paro nacional por lo que continuamos en resistencia, realizando asambleas populares en los puntos de resistencia, y seguiremos en nuestra lucha por la vida digna y los derechos de todas y todos", dicen en la URC, en un comunicado.



En cuanto a las marchas, un recorrido está programado a las 9 a. m., por la calle Quinta que partiría desde la plazoleta de San Francisco, en el centro de Cali, y finalizaría en el parque Las Banderas, en el sur.



Se espera otra manifestación, partiendo desde la Universidad del Valle, en un recorrido por la calle Quinta, también en el sur de la capital vallecaucana.



Barranquilla

Barranquilla tendrá una nueva jornada de manifestaciones durante este 20 de Julio. El Comité del Paro y la Coordinadora Popular han hecho convocatorias en distintos puntos de la ciudad.

La primera concentración será sobre las 9 a. m. en el Paseo de Bolívar, en el centro de esta capital.



Aquí se reunirán las centrales obrera, sindicatos de profesores, organizaciones cívicas y culturales.

Javier Bermúdez, representante de la CUT en el Atlántico, dijo que desde el Paseo Bolívar llegarán a la vieja sede de la Universidad del Atlántico, en la calle 50 con carrera 43, donde luego de unos discursos de disolverán.



“Le hemos dichos al gobierno Nacional que mientras no solucione la agenda civil que el presidente Duque tiene en su escritorio, y que no ha querido resolver o no ha tenido la voluntad política, permaneceremos en las calles de Colombia”, dijo al recalcar que será un día de celebración pacífica.

La segunda concentración está programada para la 1 p.m. en la carrera 8 con calle Murillo y es organizada por la Coordinadora Popular, la cual terminará en la rotonda de la calle 17, sur de Barranquilla.



La Policía Metropolitana aseguró que hay un dispositivo de seguridad con 1.450 hombres, entre agentes y miembros de las Fuerzas Militares, para garantizar que la jornada se cumpla en paz y sin hechos vandálicos, como se viene rumorando.



El Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el coronel Jhon Sepúlveda, dijo que se han tenido informaciones han llegado personas de otras ciudades para participar en estas manifestaciones.



El oficial contó que tienen información que estas personas se presidido reuniones en municipios vecinos a Barranquilla “con el fin de alentar estas actividades acá y cambiarles el fin de pacíficas", dijo a los periodistas locales.

Redacción NACIÓN

EL TIEMPO

