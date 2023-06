El pasado viernes, las Fuerzas Militares y un grupo de indígenas encontraron con vida a los cuatro niños que sobrevivieron a un accidente aéreo y estuvieron perdidos en las selvas del Guaviare y el Caquetá durante 40 días.

De acuerdo con las fuentes, los menores fueron encontrados por los uniformados y los indígenas que estaban apoyando la búsqueda.

12:48 pm "Encuentro de saberes": Presidente sobre el rescate

Tras visitar a los cuatro niños rescatados, el presidente Gustavo Petro se refirió a la unión de fuerzas que permitió su rescate sanos y salvos en la selva.



"El encuentro de saberes: indigenas y militares. El encuentro de fuerzas por un bien común: guardia indígena y las fuerzas militares de Colombia. El respeto a la selva", escribió el Primer Mandatario en su cuenta de Twitter, tras saludar a los menores y al personal médico.



Y agregó: "Aquí se muestra un camino diferente para Colombia: creo que este es el verdadero camino de la Paz. Aquí hay una nueva colombia. Que es de Vida antes que nada. El objetivo que nos une es la vida".



El Primer Mandatario estuvo en las instalaciones del Hospital Militar acompañado por su esposa Verónica Alcócer, su hija Sofía y varios funcionarios de su gobierno.

El encuentro de saberes: indigenas y militares.

El encuentro de fuerzas por un bien común: guardia indígena y las fuerzas militares de Colombia.

El respeto a la selva.

Aquí se muestra un camino diferente para Colombia: creo que este es el verdadero camino de la Paz.

Aquí hay una… pic.twitter.com/Xl77iArFa6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 10, 2023

12:30 pm "Los niños están fuera de peligro"

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, visitó a los niños. Foto: Suministrada

"Están hidrátandose y no pueden digerir alimentos, pero en general el estado de los niños es bueno", dijo en declaraciones a medios el ministro de Defensa, Iván Velásquez, tras visitar a los niños rescatados en la selva.



Miembros del cuerpo médico que los atiende, por su parte, aseguraron que los menores se encuentran bien, estables. Sin embargo, subrayó que la bebé de un año es la que requiere 'mayor cuidado nutricional.



"Los niños estarán al menos por unas dos semanas en el Hospital. Todos tienen compromiso nutricional, en especial, Cristin, quien es la más pequeña", dijo médico que lidera atención a los menores.



"A cada uno de los comandos del Ejército, les agradezco en nombre del gobierno nacional por su trabajo para el rescate de los niños", dijo el Ministro.



Astrid Cáceres, directora del ICBF. a su turno recordó que una de las claves para el éxito del rescate fue traer a "la mayor cantidad de indígenas y sabedores", para entender la vida de la selva y lograr organizar la búsqueda con el Ejercito, Parques Nacionales y el Gobierno Nacional.



Cáceres narró que los niños están "contentos, alegres y con muchas ganas de jugar". Reveló, además, que los cuatro tendrán la educación garantizada.



"Lesly nos sonrió, nos dio abrazos, nos contó del perrito; Tien tiene muchas ganas de jugar, está aburrido en la cama, él quieres salir y caminar, él está muy contento y le tiene un poco de susto a las agujas. Cristin es la mujer más hermosa y dulce", agregó.

12:00 pm ¿Qué pasó con Wilson?

En declaraciones a medios de comunicación, la directora del Icbf , Astrid Cáceres, reveló que les preguntó a los niños por Wilson, el perro rescatista que ayudó a encontrarlos. "Me contaron que los acompañó un rato , pero que luego se fue", afirmó.



En diálogo con EL TIEMPO, Carlos Villegas, guía canino de la Defensa Civil de Antioquia, narró que el miércoles, dos días antes de encontrar a los menores, el perro fue visto por última vez por el equipo de búsqueda. Lea aquí lo que se sabe del canino rescatista



Al mismo tiempo, en redes se hizo viral una foto de Wilson cachorro. La imagen, distribuida por la cuenta de Twitter de Ingenieros Militares. "La operación no termina. Nuestros soldados continúan la búsqueda día y noche para encontrar a nuestro héroe de cuatro patas", dice la publicación.

Wilson nació, creció y se entrenó con nosotros.

¡La operación no termina!

Nuestros soldados continúan la búsqueda día y noche para encontrar nuestro héroe de cuatro patas. #OperaciónEsperanza pic.twitter.com/quMdUSvtVQ — Ingenieros Militares (@Ingenieros_EJC) June 10, 2023

11: 00 am El presidente Petro llegó al Hospital Militar

El Presidente Gustavo Petro llegó al Hospital Militar, para visitar a los cuatro niños indígenas que sobrevivieron a accidente aéreo y estuvieron 40 días perdidos en la selva. El Jefe de Esado llegó en Compañía del Ministro de Defensa, Iván Velásquez.

🔴El Presidente Gustavo Petro llegó al Hospital Militar, para visitar a los cuatro niños indígenas que sobrevivieron a accidente aéreo y estuvieron 40 días perdidos en la selva.🔽https://t.co/QYGYmS4T3q pic.twitter.com/r6GWWwqbXa — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 10, 2023

10:30 am La foto de la esperanza

Los niños fueron encontrados este 9 de junio. Foto: Twitter @petrogustavo

El presidente Petro trinó esta imagen con las palabra 'esperanza', para expresar su alegría por el rescate de los niños. Vea más detalles aquí

10:00 am Habla uno de los rescatistas

“Todo era un riesgo. Desde que usted entraba porque no sabíamos si había disidencias, si había minas, todo tenía veneno. El clima era tropical húmedo, entonces usted todo el día estaba mojado, de noche hacía frío e igual uno estaba mojado. Allá no había comida, uno lo que comía era nada más las raciones de los militares. La selva era espesísima, usted no podía caminar, tenía era que abrir espacio con un machete”, recuerda Carlos Villegas en diálogo exclusivo con EL TIEMPO. Lea la entrevista aquí

9:30 am Un cumpleaños en la selva

Cristin es la menor de los cuatro niños indígenas sobrevivientes. Esta pequeña, que como sus hermanos está siendo atendida en el Hospital Militar, en Bogotá, llegó a su primer año de vida en medio de la selva. Lea su historia aquí

6:00 am Los niños fueron recibidos en Catam

En la madrugada de este sábado, los cuatro menores de edad llegaron al Comando Aéreo de Transporte Militar, Catam, en Bogotá. Los niños, que estaban envueltos en frazadas térmicas, fueron remitidos en ambulancias al Hospital Militar.



Funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estaban en el lugar para verificar que los derechos fundamentales de los niños no fueran vulnerados.

3:00 am Médicos pediatras atendieron a los niños

Los niños fueron trasladados desde el San José del Guaviare a Bogotá en un avión ambulancia de la Fuerza Aérea Colombiana junto con su padre y uno de sus abuelos.



Durante el viaje fueron atendidos por un grupo de médicos pediatras, quienes se encargaron de hidratarlos y ofrecerles cuidados mientras llegaban a Bogotá.

Facebook Twitter Linkedin

Así fue la llegada a Bogotá de los cuatro niños que sobrevivieron en la selva Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Los niños fueron bajados uno a uno en camillas, tras su llegada a Bogotá.

