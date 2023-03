Este jueves 9 de marzo habrá nuevas marchas en contra a la reforma a la salud del Gobierno. Los manifestantes en esta ocasión serán las asociaciones de pacientes, que han identificado varios puntos de discrepancia con el proyecto de ley que se discutirá en el Congreso de la República.

Las manifestaciones se realizarán en las principales ciudades del país. En Bogotá la marchar está prevista para salir a las 9:00 a. m. desde el Parque Nacional hasta el Parque Santander. En Cali, a las 9:00 a. m., la movilización se iniciará en la Plazoleta Jairo Varela y arribará a la Gobernación del Valle, y en Medellín la marcha empezará a las 10:00 a. m., en El Palo con La Playa y llegará al Parque de las Luces.

La convocatoria a la marcha la hizo Pacientes Colombia, entidad que agrupa 195 organizaciones de pacientes en el país.



Pacientes Colombia ha manifestado que la reforma presentada por la ministra de Salud, Carolina Corcho, va en detrimento de la población más vulnerable del país ya que desaparecería la figura del aseguramiento al sistema de salud y la libertad de elegir dónde ser atendidos.



Los puntos que más le preocupan a las asociaciones de pacientes son:



1. A pesar de los problemas que tiene el Sistema de Salud, hoy los colombianos tienen derecho a la atención integral.



2. La reforma del Gobierno no soluciona el principal problema que hoy tenemos los usuarios y pacientes: la falta de médicos especialistas.



3. Con la reforma todos perdemos nuestra afiliación al Sistema de Salud y perdemos la posibilidad de elegir dónde ser atendidos. Tendremos que hacer fila y trámites para inscribirnos con cada miembro de la familia.



4. Hoy cuando los usuarios tienen algún problema por negación o dilación la ruta es clara y se sabe a quién entutelar. Con el proyecto del Gobierno esto no es claro.



5. Tenemos miedo de que los fondos territoriales que se crearán manejen la plata como botín político.

6. Los Centros de Atención Primaria pueden ser muy buena idea para atender medicina general, pero no queremos que haya un único lugar para comenzar a ser atendidos. ¿Qué sucede si no estoy satisfecho con el servicio brindado en el lugar asignado?



7. Tampoco sabemos cuándo estarán listos todos los Centros de Atención Primaria que se proponen ni cuánto costarán y mucho menos qué pasará con nuestra atención mientras tanto.



8. ¿Cómo y con qué plata se pondrán en marcha 2.500 Centros de Atención Primaria que se proponen construir y se contratarán 20.000 equipos médicos interdisciplinarios? ¿Hay suficientes médicos y profesionales? ¿Cómo será el proceso para pedir cita? ¿Habrá que ir a sacar turno?



9. No sabemos quién nos va a garantizar que sí nos den las hospitalizaciones, los exámenes, los tratamientos y los medicamentos que no se pueden dar en los Centros de Atención Primaria. ¿Tendrán la capacidad técnica para garantizar el cumplimiento de las rutas de atención existentes?



10. Es probable que a quienes estamos en tratamientos en curso no nos sigan atendiendo en las clínicas privadas en las que hoy estamos y nos cambien a otras en las que tengamos que empezar de cero hasta con la historia clínica.

11. Lo mismo pasará con la entrega de medicamentos. No nos los entregarán en las farmacias y dispensadores donde ya lo hacen y no sabemos si nos los entregarán en casa como ya lo hacen a muchas personas.



12. Hoy muchos pacientes de enfermedades como hipertensión, diabetes, cáncer y otras de alto costo estamos en grupos en los que nos llaman, nos hacen seguimiento, nos entregan medicamentos en casa y nos facilitan muchas cosas.



13. Nos da mucho temor que el sistema de salud y la plata sean manejados exclusivamente por el Estado. Con el Seguro Social la experiencia fue muy mala y hubo mucha corrupción.

14. No sabemos si la plata alcanzará sin quién cuide los recursos y con la creación de tantas nuevas entidades públicas y regionales, que puede causar más burocracia, clientelismo, corrupción y fragmentación en el sistema.



15. También tenemos mucho temor de lo que pueda pasar en la etapa de transición de la que habla la reforma. No hay plazos, ni tiempos ni claridades de qué va a pasar con los pacientes de alto costo y enfermedades huérfanas. ¿Y si el sistema y la transición no funcionan?

