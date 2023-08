Bogotá: Inicia a las 10:00 a.m. desde el Parque Nacional y de allí se dirige hacia la Plaza de Boivar.



Medellín: Es citada a las 10:00 a.m. desde la avenida La Playa con la Oriental, y se dirigirá hacia Alpujarra.



Cali: A las 10:00 a.m. desde el Parque de las Banderas con movilización hasta la Plaza Jairo Varela.



Barranquilla: Habrá plantón a las 4:00 p.m. en Parque 11 de noviembre, Monumento a la Bandera.