Según pronósticos del Ideam, la segunda temporada de lluvias en Colombia se ha registrado con mayor intensidad, en comparación con años anteriores, debido al fenómeno de La Niña, que se extendería hasta febrero del próximo año.

Entre enero, y hasta el 8 de noviembre de este año, las lluvias dejan 765 municipios afectados, 204 muertos, 281 heridos y 37 personas desaparecidas.



La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) reporta que 4.418 viviendas han sido destruidas y 144.093 familias han resultado afectadas.

El hecho más reciente se dio en Barranquilla, donde varios deslizamientos de tierra dejan alrededor de 500 familias damnificadas en el barrio Nueva Colombia, en el suroccidente.



El desastre en esta zona es evidente: casas destruidas, personas tratando de rescatar entre los escombros algunas pertenencias, mujeres y niños a la intemperie esperando ayuda, y caras de desolación y tristeza.

Entre los desaparecidos están una mujer y su hija de siete años, de edad de nacionalidad venezolana, que residían en un cambuche sobre uno de los gaviones ubicados en el sector Pescaito, margen derecha de este caudal, zona declarada de alto riesgo por la cercanía del afluente.



El sector afectado por las lluvias se encuentra en la parte alta del barrio. Es un terreno quebrado, considerado como zona de riesgo por los deslizamientos y escorrentías de agua, en especial cuando llueve.



“Queremos que el señor alcalde venga y se apersone del problema. Necesitamos carpas para que la gente no esté a la intemperie”, agregó Molina, quien asegura que no han recibido atención del Distrito pese a que las lluvias han afectado un sector amplio del barrio.



Por el momento, según confirmaron autoridades de la capital atlanticense, las familias se encuentran ubicadas en dos casas comunales del sector a la espera de ser reubicadas. Se les va a pagar un subsidio de arriendo a los que tienen pérdida total de viviendas.



No obstante, varias personas se han refugiado en casas de familiares. Otra damnificada del invierno es Joselina Navarro, de 23 años de edad, quien aseguró que perdió todos los enseres y gran parte de la casa por las aguas de un arroyo que pasa por el sector.



Otros afectados aseguran que permanecen a la intemperie mientras llueve, además de carecer de energía eléctrica y agua potable.

Desde la oficina de Gestión del Riesgo del Distrito se informó que se realizó la evacuación de unas 200 casas ante los riesgos que se presentan en esta zona.



El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Edgardo Saucedo, contó que estaban pendientes unas 80 viviendas por atender.



“Hay casas que sí están colapsadas y otras donde no pueden pernoctar (personas) y se les sugirió y aceptaron refugiarse donde familiares”, dijo el funcionario.



Autoridades registraron que las lluvias durante el pasado fin de semana no pararon entre el viernes y el domingo. Las precipitaciones causaron emergencias en varios municipios del Atlántico; por ejemplo, en Piojó, se registró un deslizamiento de tierra que afectó 100 viviendas dejando a más de 500 personas damnificadas.



El director de la CRA, Jesús León Insignares, aseguró desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en el municipio de Piojó, que los niveles del embalse del Guájaro aumentaron de manera significativa, por lo que se decidió abrir nuevamente el sistema de compuertas de Villa Rosa, en Repelón, tres estructuras de las compuertas.



De acuerdo con lo informado, se identificó una diferencia en los niveles del embalse del Guájaro para drenar las aguas hacia el canal del Dique rumbo al mar Caribe de manera controlada, lo cual puede generar alertas.



En Santa Verónica, jurisdicción de Juan de Acosta, se presentó el desbordamiento de un arroyo y en Tubará, un deslizamiento de tierra.



En Repelón hay problemas en la vía que comunica al corregimiento de Villa Rosa y en Puerto Colombia continúan los daños en la antigua vía al municipio.



La Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea) solicitó, por intermedio de su presidente, Carlos Noriega Pertuz; a la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera de la Espriella; al alcalde del Distrito de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, y a los alcaldes de los municipios certificados de Soledad, Rodolfo Ucross Rosales, y Malambo, Rumenigge Monsalve Álvarez, la declaratoria de emergencia educativa.



La gobernadora, Elsa Noguera, señaló el pasado martes que se necesita urgente la ayuda del Gobierno Nacional.



“Tenemos situaciones en diferentes puntos del departamento, especialmente La Peña y Aguada de Pablo. Esto fue ocasionado por las recientes lluvias y no tanto porque se rebosó el embalse del Guájaro”, señaló la mandataria departamental.

Panorama de la segunda temporada

Son más de 390 los municipios que ya han declarado la alerta roja por las intensas lluvias que dejan varias afectaciones en esta segunda temporada según información de la UNGRD.



En la capital del país, entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre se han presentado 76 incidentes por lluvias. Las localidades más afectadas han sido Suba, Engativá y Fontibón.



En Cundinamarca, 59 de los 116 municipios se encuentran afectados por las fuertes precipitaciones. Por ahora, esta temporada deja un saldo de dos fallecidos, 3.000 damnificados y 200 vías terciarias afectadas en el departamento.

La UNGRD confirmó también que 26 departamentos han declarado la calamidad pública por las lluvias.



Otro de los municipios afectados por las lluvias es Piedecuesta, en Santander. Las veredas de Sevilla, Miraflores, La Loma, Planadas, La Cuchillo y El Polo se encuentran incomunicadas debido al colapso de las vías de salida.



Además, en el municipio, cerca de 180.000 personas llevan más de 30 horas sin servicio de agua potable. El alcalde Mario José Carvajal y la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, encargada del alcantarillado, entregaron ayudas a los habitantes.



Mientras tanto, en La salina, Casanare, se registró un deslizamiento que arrastró 150 metros de la tubería del acueducto de La Salina (Casanare), que dejó sin el servicio de agua a 250 familias.



Por su parte, tres personas, entre ellas una menor de edad, habrían sido arrastrados por las crecientes del río Guatapurí, principal afluente de Valledupar.



Así se atenderá a los afectados

Los 2,1 billones de pesos que destinó el Gobierno para atender la emergencia por la ola invernal estarán centrados en la asistencia humanitaria, explicó el director de la UNGRD, Javier Pava.



En lo que resta del 2022, los recursos serán, básicamente, para la comida de los damnificados. Se aumentará el dinero para el PAE en los municipios declarados en calamidad pública, así como las ayudas humanitarias para madres cabeza de hogar y adultos mayores.



Además, se cambiará la figura de entregar kits y se implementara un modelo restaurantes al que las personas podrán asistir y recibir comida.



Pero dentro del plan del Gobierno se contemplan otras dos acciones: recuperación temprana y recuperación para el buen vivir.

Sobre el primer aspecto, explicó Pava, se busca reactivar la economía. Por ejemplo, apoyar la situación de desastre con alimentos en las regiones afectadas.



Recuperación para el buen vivir habla de recuperar las vías, principalmente las terciarias, que generalmente son las más afectadas en medio de las emergencias y así solucionar los problemas de movilidad entre los municipios.



Pero también se contemplan los servicios en salud, vivienda, ayudas de aseo y kit de noche.



“Esos 2,1 billones van a estar distribuidos en esa primera estrategia de asistencia humanitaria, que corresponde a las acciones en las que nos vamos a concentrar estos dos últimos meses del año. En el 2023, ya con el plan, lo que se espera es que haya asignación de recursos para la fase de recuperación temprana y la estrategia de recuperación para el buen vivir”, explicó Pava.

