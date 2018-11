En vivo: así avanzan las marchas de este miércoles en todo el país

Este miércoles 28 de noviembre Colombia vivirá una nueva jornada de protestas. Los estudiantes de universidades públicas las lideran y junto a ellos estarán diferentes organizaciones sociales, gremiales, agrarias, políticas, académicas, indígenas, campesinas y populares.



Las razones de estas manifestaciones son el rechazo a la reforma tributaria y pedir más financiación para la educación pública superior.



EL TIEMPO le reporta, en vivo, cómo avanza la jornada en las principales ciudades del país.

Minuto a Minuto

10:23 a.m.

Miles de estudiantes en el Parque de las Banderas, en Cali, empezarán a marchar hacia la Gobernación.

Estudiantes Parque de las Banderas. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

10:18 a.m.

Comenzó la nueva jornada de movilización en Medellín encabezada por el Sindicato de Trabajadores de hogares infantiles de Antioquia, y seguida por docentes y estudiantes de las distintas instituciones de educación superior.

Marchas en Medellín. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

10:17 a.m.

Estudiantes, sindicalistas y profesores mantienen bloqueada, a esta hora, la calle 30, vía que conecta el centro de Barranquilla con el aeropuerto Ernesto Cortizzos.

Bloqueos en Barranquilla. Foto: EL TIEMPO

10:15 a.m.

Toda la avenida 26, en Bogotá, fue bloqueada en sentido oriente - occidente.



10:15 a.m.

Se estima que aproximadamente 5.200 juzgados del país entrarán en cese de actividades a causa del paro nacional, como consecuencia se dejaran de recibir más de 15.000 denuncias.



El vicepresidente del Sindicato ASONAL, Humberto López, afirmó que "la rama judicial se une a esta protesta generalizada en contra de las políticas económicas del Gobierno nacional, esa mal llamada ley de financiamiento que tanto daño le hace a toda la sociedad y a los judiciales de Colombia".



Según el sindicato, la afectación de la reforma a la rama judicial se verá en que eliminaría el 25% de los beneficios de los ingresos laborales, pasándolo a tributar en su totalidad y afectaría tanto a trabajadores activos como a los ya pensionados.

Juzgados de todo el país también están en paro. Foto: Carolina Infante

10:11 a.m.

En Manizales, estudiantes y profesores de la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional marchan por la zona del cable.



10:10 a.m.

La marcha por la avenida 26, en Bogotá, va encabezada por el Cabildo indígena Nasa. Servicios de Transmilenio en sentido oriente - occidente están tomando el carril occidente - oriente, los que vienen desde El Dorado circulan por carril mixto.

Cabildo indígena Nasa. Foto: Ana María Montoya / EL TIEMPO

10:08 a.m.

Al son de la caña de miño, las maracanas y las tamboras, los estudiantes de la Uniatlántico preparan la salida de la marcha. En estos momentos ya hay bloqueos en la calle 30.

10:05 a.m.

En varios municipios del Valle del Cauca hay movilizaciones. En Cartago, en el norte del departamento, va desde el parque Bolívar hasta la Alcaldía, con alrededor de 100 personas.



En Buga, en el centro de la región, el recorrido sale desde la sede de la Universidad del Valle. En Roldanillo, en el norte, la marcha sale desde el Instituto de Educación Técnica Profesional (INTEP) hasta el parque Elías Guerrero. En Buenaventura, unas 200 personas están concentradas en la de sede del Sena. Y en Palmira, 50 estudiantes partieron desde el parque Bolívar.



10:00 a.m.

Varias vías de Bogotá ya han sido bloqueadas: entre ellas la avenida 26 y la calle 13 por la carrera 24.



Tampoco hay paso en la calle 68 Sur con carrera 49D, sentido oriente - occidente. En esa zona se realizan desvíos para rutas alimentadoras de Transmilenio de vuelta por la calle 68F Sur hasta la carrera 49, retomando su ruta en la calle 68 Sur.



9:57 a.m.

Los estudiantes de la Universidad Nacional, sede Bogotá, se tomaron la avenid 26, de oriente a occidente. La vía fue cerrada.



Agentes de movilidad dicen que, por el momento, no hay desvío. Los buses de Transmilenio quedaron atrapados sobre la calle 26 con carrera 33, antes de la estación de Ciudad Universitaria.



9:47 a.m.

Estudiantes de la Universidad Nacional, en Bogotá, salen de la institución por la avenida 26.

Estudiantes de la Nacional, en Bogotá. Foto: Juan Carlos Mira / Citytv

9:45 a.m.

En Barranquilla, unas 100 personas se concentran a esta hora a las afueras del colegio Inem, ubicado en la calle 30. Desde allí se espera que arranque la movilización en la capital del Altlántico.

Concentración en el colegio Inem, en Barranquilla. Foto: EL TIEMPO

9:41 a.m.

Estudiantes de la Universidad Pedagógica, en Bogotá, acaban de anunciar que cambian su ruta de manifestaciones: ya no llegarán al parque San Andrés, si no que saldrán por la calle 72 hasta la Caracas, allí tomaran la Caracas hasta la 80, de la 80 irán al occidente hasta la 68 y allí tomaran la 68 al sur, para concentrarse en la 68 con 26.



9:36 a.m.

Juan Aguja, vocero estudiantil de la Universidad Nacional, aseguró que los estudiantes se están movilizando porque lo que ha prometido el Gobierno les parece insuficiente.



"Las exigencias de los estudiantes son concretas. Vamos por eso y vamos a ganar. Estamos unificados y estamos marchando en todo el país", dijo.



Aguja agregó que alrededor de 600 estudiantes llegaron a Bogotá desde diferentes partes del mundo y que se están quedando en las instalaciones de la Universidad Nacional.



"Los viajeros han subsistido gracias a donaciones de otros estudiantes y de docentes, pues la administración de la universidad no les ha colaborado", agregó.

Estudiantes de la Universidad Nacional empiezan a salir de la plaza del Che para iniciar movilización.. Foto: Ana María Montoya / EL TIEMPO

9:30 a.m.

Se registran concentraciones de estudiantes y centrales obreras en diferentes partes de Bogotá: SENA (13 con Caracas), Paloquemao y la Autopista sur a la altura de Escuela General Santander.



Además, se concentran docentes de Fecode en la plaza del Concejo (calle 34 con carrera 28), aproximadamente 200 personas.



9:21 a.m.

Decenas de indígenas llegaron a Cali en 20 buses escaleras, provenientes del norte del Cauca, para participar este miércoles en la toma de capitales en contra de la reforma tributaria y exigiendo recursos que garanticen la educación pública en el país. Los vehículos fueron arribando al parque las Banderas, uno de los dos puntos de partida de las dos movilizaciones en la capital vallecaucana.



A esta hora, hay tranquilidad tanto en esa zona del sur de Cali, como en el norte, cerca de la estación del Ferrocarril, donde funciona la sede de Metrocali en el cruce con la avenida 3N.

Indígenas del Cauca llegando a Cali. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

9:17 a.m.

150 personas, aproximadamente, se desplazan por el carril mixto en la carrera 10 con calle 13, en Bogotá. Van hacia el occidente y sin afectaciones, en este momento.



9:17 a.m.

En la glorieta de Villacentro, en Villavicencio, acaba de iniciar la marcha de estudiantes, trabajadores y sectores sociales. La manifestación se realizará por la avenida 40 y tiene como destino final la Plaza Los Libertadores, en el centro de la ciudad.

Marcha en Villavicencio. Foto: Hernando Herrera

9:10 a.m.

Estudiantes de la Universidad Nacional, sede Bogotá, comienzan a reunirse en la plaza Ché. Según voceros de los universitarios, la movilización comenzará a las 10 de la mañana, debido a que están esperando a los estudiantes que vinieron de otras regiones.



Los jóvenes llegaron este martes y pasaron la noche en la Concha Acústica de la Nacional. Vienen del Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Quindío y Risaralda.

Estudiantes reunidos en la Universidad Nacional, en Bogotá. Foto: Camilo Peña / EL TIEMPO

9:05 a.m.

Para evitar ataques a sus fachadas varios establecimientos de comercio en el país han cubierto sus ventanales y paredes con polisombras y mallas.

Edificios cubiertos con polisombras y mallas. Foto: Hugo Parra / EL TIEMPO

9:00 a.m.

La carrera 10 sentido sur y norte, en Bogotá, que por lo general es un nudo en el carril particular a esta hora, está sin ninguna congestión. Lo mismo sucede en otras vías de la capital como la carrera 80 y la avenida Boyacá hacia el norte.



8:40 a.m.

Calle 80, en Bogotá, con tráfico normal en carril de TransMilenio y carriles mixtos. Las estaciones desde la carrera 47, por esa troncal, están custodiadas por el Esmad.

Pancarta en puente sobre la avenida 26, en Bogotá. Foto: Ana María Montoya / EL TIEMPO

8:05 a.m.

El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, invita a usar la bicicleta y no a sacar el carro en esta jornada de movilizaciones.



7:20 a.m.

En Bogotá las marchas están programadas para iniciar a las 8 a. m. Las principales vías posiblemente afectadas serán la Calle 26, Avenida Boyacá, Calle 80, carrera 10, carrera 7a, NQS y calle 45.



Se prevé que las marchas que salen desde las universidades Pedagógica, Distrital, Colegio Mayor de Cundinamarca y Nacional lleguen al parque San Andrés, en la localidad de Engativá. Mientras que se espera que las movilizaciones de Fecode y centrales obreras lleguen a la Plaza de Bolívar.



7:15 a.m.

En Bucaramanga, los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, UIS, saldrán a protestar a las 2 de la tarde. La marcha partirá desde el campus central de la institución, y el recorrido previsto por los estudiantes será la carrera 27, luego subirá por la calle 32 hasta la carrera 33 para bajar nuevamente por la calle 56 hasta el sector de Puerta del Sol.



7:10 a.m.

En Barranquilla, los estudiantes de la Universidad del Atlántico se concentrarán, desde las 10 a.m., en el colegio Inem de la calle 30, para luego bajar por la carrera 8 y tomar la calle Murillo, en el sur de la ciudad. Hasta el momento en esta ciudad solo se ha confirmado la marcha de los universitarios y no de movimientos sociales.



7:05 a.m.

Estudiantes, profesores, transportadores y centrales obreras se reunirán en el parque de Los Deseos, contiguo a la Universidad de Antioquia, a las 9 a.m.



7:00 a.m.

En Cali se esperan marchas desde el sector de La Estación, cerca de la sede administrativa de Metrocali, en el norte. Allí se congregarán docentes, estudiantes, sindicalistas, transportadores y comerciantes de distintos sectores.