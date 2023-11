En vivo | Giro de Rigo: los cierres viales y la movilidad en vías de Cundinamarca

Durante este domingo 12 de noviembre, que además coincide con el puente festivo que conmemora la Independencia de Cartagena, el Giro de Rigo se toma las vías de Cundinamarca.



Por el desarrollo de este evento deportivo se realizarán algunos cierres a diferentes horas y en diferentes tramos, por lo que si va a viajar o movilizarse por las carreteras departamento, la recomendación es verificar los horarios de los cierres y las rutas alternas.



(Puede leer: Giro de Rigo: si va a viajar a Melgar y Girardot, pilas con estos cierres viales).

Los cierres viales

- Ricaurte - Agua de Dios: desde el sábado 11 a las 7 pm hasta el domingo 12 de noviembre a las 9 a.m.



- Girardot-Mosquera: el domingo 12 de noviembre desde las 5 a.m. hasta las 4 p.m.



-Cruce ruta 40 El Colegio - El Triunfo: domingo 12 de noviembre desde las 6:30 a.m. hasta las 2 p.m.



-Cruce La Mesa: domingo 12 de noviembre desde las 7:30 a.m. hasta las 3 p.m.