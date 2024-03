En vivo: alto flujo vehicular en vía Bogotá - Soacha; así están las vías y la movilidad

Autoridades indicaron que más de 3’000.000 de vehículos han circulado hasta el momento, un 4 por ciento más que lo registrado durante el inicio de la Semana Santa del 2023, y se espera que la cifra general de toda esta semana ronde los 9 millones.

La proyección de ocupación hotelera para la Semana Santa (23 al 30 de marzo) se estima que estará entre el 55,21 y el 60,35 por ciento, según el Sistema de Información Hotelero (SIH) de Cotelco.

Desde la capital del país, autoridades registraron la salida de más de 939.000 vehículos y el ingreso de más de 827.000. En todo Cundinamarca la movilización ha sido de 911.199 vehículos. Durante este fin de semana se han dispuesto 5.300 efectivos de la policía para velar por la seguridad de quienes se movilicen por tierra.

Autoridades confirman que este jueves la vía Bogotá-Soacha registra un alto flujo de vehículos con velocidad promedio de 12 kilómetros por hora.

Además, sugieren tomar la calle 80 o la calle 13 como vías alternas.

Más de 40 mil uniformados estarán custodiando las vías del territorio nacional. Foto:Carlos Capella / EL TIEMPO Compartir

Más de 250.000 vehículos transitarán por la vía Bogotá-Girardot, en dirección a los destinos turísticos de Sumapaz y el occidente del país. Ante este pronóstico, Vía Sumapaz ha tomado medidas.

Hasta el momento se han registrado 89 siniestros viales, que han dejado 33 víctimas y 119 lesionados.

Durante estos días de Semana Santa en los que se espera una afluencia de vehículos mayor que la usual, el Instituto de Tránsito del Atlántico dio inicio a la implementación de un completo esquema de seguridad vial que tiene como propósito reducir a cero los siniestros en las carreteras y que las familias disfruten de la oferta de turismo religioso y recreativo que ofrece el departamento.

El director del Tránsito del Atlántico, Carlos Mafio Granados, informó que se dio inicio a un plan que se implementa tanto en las vías nacionales como en la red secundaria del departamento.

“Estaremos en puntos específicos como peajes, tendremos toda la red operativa con controles de alcoholemia y todos los dispositivos que se requieran, además tendremos nuestros agentes de tránsito y guías viales ubicados en sectores turísticos y playas donde se van a hacer controles y tener una efectividad para que bajen los accidentes en el departamento”, precisó Granados.

Una variedad de ofertas turísticas tiene Barranquilla y Atlántico para esta Semana Santa. Además de las playas, cuenta con planes religiosos, lo que convierte a esta región en un destino que miran los viajeros en esta temporada.

Por lo anterior, la seccional de tránsito y transporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla estima que un aproximado de 180.000 vehículos circulen en el ingreso y salida de la ciudad.

Hasta la mañana de este Jueves Santo, las autoridades reportan normalidad en las vías y recomiendan: si va a realizar viajes en tramos largos, realizar pausas activas, verifique su documentación, entre otras acciones.

Bolívar: más de 82 mil vehículos circularán por las carreteras



La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Bolívar se encuentra en las vías del departamento para realizar los respectivos acompañamientos de quienes empiezan a viajar.

Operativos en carreteras de Bolívar Foto:Policía Bolívar Compartir

"Con más de 113 hombres pertenecientes a la Seccional de Tránsito y Transporte repartidos en siete ejes viales, la Policía desde ya está haciendo acompañamiento y brindándole toda la información necesaria a los viajeros para evitar hechos que lamentar", detalló la jefe de la Seccional Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Bolívar encargada, Capitán Alejandra Gallo Chacón.

La Policía Nacional en Bolívar aprovechó para entregarle a conductores y pasajeros las siguientes recomendaciones:

- Antes de viajar haga revisión técnico mecánica a su vehículo.

- No olvide viajar con el kit de carretera y un botiquín de primeros auxilios.

- No excedan los límites de velocidad.

- No use volumen alto si escucha música, recuerde que en la vía no está solo y puede incurrir en cometer alguna imprudencia.

- Si viaja con niños, recuerde ubicarlos en los asientos traseros del vehículo, póngale cinturón de seguridad y no olvide el seguro para niños en ambas puertas.

- Si siente un poco de sueño, trate de descansar y después siga su desplazamiento.

- Si va a ingerir bebidas embriagantes entregue las llaves.

En Antioquia, autoridades registran que hasta el momento se han movilizado por sus vías 794.275 vehículos y se han presentado 19 siniestros viales, dejando 19 personas han resultado lesionadas.

