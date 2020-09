Dramático video de mujer enferma tirada en la puerta de un hospital

En un video de celular quedó registrado el momento angustiante que vivió un hombre con su hermana que presentaba síntomas de asfixia en las afueras del hospital del municipio de Fundación, Magdalena, donde, pese a que se trataba de un caso de urgencia, tardaron aproximadamente 30 minutos en abrirle la puerta y recibirla.



En la grabación se ve a una mujer tendida en el piso con quejidos recurrentes que dice sentirse sin fuerzas en el cuerpo y no poder respirar. Su familiar entre tanto golpea desesperado la puerta del centro asistencial pidiendo que los dejen ingresar.



Testigos que se encontraban en el lugar grabaron la escena y manifestaban su indignación por lo que parecía una negligencia que podría llevar a la muerte a una persona.

La negativa del vigilante de permitir el acceso de la paciente llevó al acompañante a perder el control y amenazar con cometer un acto de violencia, mientras aseguraba que prefería “terminar preso que ver morir a mi hermana”.



Aunque en el video no se muestra cómo concluyó este suceso, se conoció que luego de 30 minutos de reclamos e insultos por parte del hombre, finalmente se le brindó asistencia médica a la mujer.

El hospital responde

El Hospital San Rafael de Fundación se pronunció sobre lo sucedido asegurando que la demora en la atención obedeció a los protocolos de bioseguridad que tuvieron que implementarse previamente por tratarse de un posible paciente de covid-19.



“Una vez surtido el procedimiento respectivo, de forma eficaz (lo cual no se logra apreciar en los dos minutos que dura el video), a la paciente se le brindó una atención continua de parte del equipo médico, donde se estableció que no contaba con signos y síntomas de gravedad que pusieran en riesgo su vida, descartando infección por Covid-19, no requiriendo otros servicios como hospitalización y saliendo por sus propios medios de la institución hospitalaria en compañía de familiar o responsable”.

La administración del centro hospitalaria aclara que el video de 2 minutos, no evidencia la totalidad de los hechos ocurridos en la atención prestada a la paciente.

Explica que fue necesaria intermediación de los guardas de seguridad del hospital con la fuerza pública del municipio, para dar manejo a la actitud violenta del familiar que acompañaba a la paciente.



“Se trata de video tergiversado y descontextualizado que pretende empañar el trabajo y los grandes esfuerzos mancomunados que se vienen adelantando al interior de la E.S.E. Hospital Departamental San Rafael en el marco de la atención y mitigación de la pandemia generada con ocasión del Covid – 19”, señala.

Negaron atención

Luis Hernández hermano de la mujer identificada como Beatriz, entre tanto ratificó que en el centro asistencial hubo demora excesiva en atender a su ser querido, a quien trasladó desde el municipio de Zona Bananera hasta Fundación por un cuadro de crisis de presión, debido a su condición de hipertensa.



Según el denunciante, el vigilante nunca le expresó nada de los protocolos que se estarían implementando en la parte interna, sino que tras consultar con el personal médico le recetó una medicina y le informó que no era posible atenderla.



“Yo insistí porque mi hermana se cayó al suelo y se estaba ahogando, por eso levanté la puerta a patadas hasta que decidieron abrir”, sostuvo Luis Hernández.



A las 7 de la noche, tras descartarse que padecía de coronavirus y lograr estabilizarla, Beatriz fue dada de alta y pudo regresar a su casa en la Zona Bananera.

