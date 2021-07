En Valledupar, vigilante se encadenó para reclamar 31 meses de salario

Un hombre se encadenó a una silla, agobiado ante la falta de pago de varios meses de salario.



Su patrono es el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar (Idreec).



Se trata de Cesar Yesid Carrillo, quien lleva 26 años ejerciendo como celador en la entidad, quien hoy es viral en las redes sociales gracias a un video que evidencia su tragedia.



En el video se aprecia a Carrillo, abrazado a uno de sus hijos, quien no puede contener el llanto ante el sufrimiento de su padre, en medio de la protesta que protagonizó durante la mañana del pasado lunes.



A mí me deben 40 millones de pesos. No tengo como mantener a mi familia, estoy enfermo y no tengo como pagar la seguridad social. Los amigos son los que me ayudan para comprar las medicinas FACEBOOK

“Me he encadenado por la situación que estamos pasando en la empresa. Ojalá se conduelan de nosotros porque nos estamos enfermando física y psicológicamente”, relata el hombre.



La imagen evidencia la crisis que afronta el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar (Idreec), por la que, hasta ahora, no se vislumbra una pronta solución.



A los trabajadores les adeudan, a fecha de hoy, más de tres mil millones de pesos por concepto de sueldos, prestaciones sociales, primas y cesantías, correspondiente a 31 meses de salarios.



En Valledupar un hombre se encadenó para reclamar 31 meses de salario. Cortesía de la Oreja Roja pic.twitter.com/VnLCVgnSy6 — John (@PilotodeCometas) July 13, 2021

Una problemática acentuada desde el 2016 que tiene varias aristas: Falta de contratación de EPS, pasivos que superan los ingresos, alta carga prestacional y tarifas muy bajas de contratación por evento.



El total facturado por mes es de dos millones trecientos mil pesos, la cifra aumenta de acuerdo al número de pacientes que atiende la entidad.



Millonarias deudas

Mientras tanto, los gastos superan los 200 millones de pesos, es decir, no hay un equilibrio financiero.



“Los ingresos por venta de servicio no alcanza para tener equilibrio para pagar los salarios de cada mes, debido a que la contratación por la EPS no es suficiente y la empresa cuenta con unos gastos fijos debido a que todo el personal es de planta y en carrera administrativa”, explica Nicolasa Martínez, gerente del Idreec.



La entidad está catalogada como una Empresa Social del Estado, del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa del segundo nivel de atención.



“A partir de la ordenanza 080 del 95 de la asamblea departamental, pasamos a ser un instituto del ente departamental a empresa social del estado”, recalcó la funcionaria.



A través del gobierno departamental, se han venido generando varios convenios con la empresa social.



“Hicimos dos convenios el año pasado con la gobernación del Cesar por 1.800 millones de pesos”, resaltó Martínez.



Destaca, además, que requieren mayores recursos del Gobierno Nacional para el funcionamiento y atención de pacientes de la entidad.



“El año pasado la institución recibió por resolución del gobierno central 119 millones de pesos. Nos faltan más recursos”, puntualizó.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

