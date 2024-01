En video: rescatan a perrito amarrado y dentro de una bolsa en Chiquinquirá

Un indignante caso de abandono animal ha causado gran oleada de críticas en redes sociales. Un perrito fue hallado amarrado y dentro de una lona en zona rural de Chiquinquirá, Boyacá.



Por fortuna, el animal fue hallado a tiempo por una familia que lo rescató y lo dio en adopción.

El hecho fue denunciado a través de medios locales el pasado sábado 6 de enero, cerca a la vía circunvalar en jurisdicción del municipio de Chiquinquirá, en Boyacá.



Una familia caminaba por el lugar y se percató de que una bolsa de color blanco se movía, por lo que uno de los integrantes decidió acercarse a verificar qué había dentro.



Grabaron el momento y se dieron cuenta de que se trataba de un canino, quien no podía salir de la lona porque estaba amarrado y enredado. En un momento del video evidencia que el animal mueve enérgicamente la cola al sentir la presencia de los humanos, a pesar de aún tener la cabeza dentro del costal.



"¿Por qué hacen eso? Si ven que no pueden tenerlo no lo recojan y tampoco amarrado en una lona", dice la mujer que graba.



Una vez el animal es liberado, muestra su agradecimiento a las personas, moviendo la cola y con otras muestras que hacen los perros en señal de cariño o felicidad.

Se sabe que el perro fue adoptado por otro habitante de la zona. No hay denuncia al respecto ni se conoce quién fue el responsable.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

