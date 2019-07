En video quedó grabado conductor que arrolló a un perro y huyó 

Sobre las once de la mañana del pasado jueves 4 de julio, en la diagonal 59 con carrera 134 del barrio Portal de Israel en Floridablanca, Santander, Manchas, un perro callejero se acostó a dormir en la vía.



Un conductor que pasaba por el lugar al parecer no se percató de que el animal estaba acostado en la calle y lo arrolló con su vehículo, según quedó registrado en un video de una cámara de seguridad.

Eder Gualdrón, un habitante del sector, relató que Manchas llegó hace varios meses al barrio y desde entonces los vecinos le daban comida y acostumbraba a dormir en las puertas de las casas.



“No sabemos que le dio por acostarse en la calle, esa mañana salió a tomar el sol y cuando fue que sentimos el llanto del perrito, corrió hacía el parqueadero y nosotros salimos y vimos que el carro gris siguió derecho”, relata Gualdrón.

Este perrito estaba durmiendo en una calle de un barrio de Floridablanca cuando un conductor le pasó por encima. pic.twitter.com/UxaHj6C8Tv — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) 9 de julio de 2019

El conductor del carro color gris, marca Chevrolet, no frenó luego de pasarle por encima al perro, hecho que no se explica Eder, “cuando uno le pasa por encima a algo uno frena para ver ¿qué pasó? O por más que sea yo que soy también soy conductor uno sabe que pisa algo”.



Blanca Arias, habitante del barrio, llevó a machas a una veterinaria en Bucaramanga donde le hicieron exámenes y no presentó ninguna fractura, “le sacaron radiografías, le mandaron medicamentos y toca llevarlo a control nuevamente”, enfatizó Arias.

Cuando uno le pasa por encima a algo uno frena para ver ¿qué pasó? O por más que sea yo que soy también soy conductor uno sabe que pisa algo FACEBOOK

TWITTER

Aunque los vecinos se contactaron con el conductor del vehículo una vez sucedió el hecho, el hombre no se presentó, sin embargo cuando vio los videos por redes sociales asumió su responsabilidad y llegó al barrio “nos comunicamos con él y dijo que venía pero no se apareció fue cuando vio los videos por redes sociales que ahí sí dijo que se hacía cargo de los gastos que ya van por 150 mil pesos”, enfatizó Arias.



La Policía Ambiental llegó hasta el barrio a verificar la situación e informaron que enviarán el reporte de lo sucedido a un Inspector de Policía quien se encargará de determinar si el conductor deberá asumir un proceso por maltrato animal.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga