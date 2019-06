Video: hombre ataca con muletas a agente de tránsito en Bucaramanga

En un retén de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga que se efectuaba en la calle 56 con carrera 33, se registró un enfrentamiento entre un conductor de una motocicleta y un agente vial que intentaba inmovilizar el vehículo.

En video quedó el momento en el que el conductor le quita la muleta a su acompañante y comienza a golpear al agente quien a su vez logra arrebatársela y le devuelve el golpe.



Juan Pablo Ruíz, director de Tránsito de Bucaramanga, aseguró que el hecho se dio por la inmovilización del vehículo debido a que el conductor no presentó un documento requerido, “el conductor no presenta la tarjeta de propiedad, se le da el tiempo de traerla pero no la presenta, entonces se le indica que van a inmovilizar el vehículo, se le hace un comparendo que en este caso es solo el registro de entrada a patios, porque estos casos no tienen sanción y cuando el agente está haciendo el procedimiento el conductor se altera y toma una muleta del acompañante y comienza a dar golpes”, enfatizó Ruíz.

El director aseguró que el comportamiento del agente no tendrá ningún tipo de sanción dado a que se debe a una defensa propia, “la reacción de cualquier persona es defenderse, pero el otro agente lo detiene y controla al agente que arrebató la muleta. Pero el hecho es la infracción, acá no hacemos los comparendos por hacerlos sino por controlar realmente, el ciudadano estaba cometiendo una infracción”, enfatizó el director de Tránsito.



Finalmente, hizo una invitación a los ciudadanos a que tengan más tolerancia en este tipo de hechos que por fortuna no dejó ningún herido, “los ciudadanos son muy agresivos nos ven como enemigos cuando estamos haciendo nuestro trabajo” dijo Ruíz.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO/Bucaramanga@mariasrodriguez