En video: Denuncian a policías por golpear a ciclistas en Cartagena

La Policía en Cartagena investiga un abuso de autoridad que protagonizó un grupo de uniformados en el barrio Manga de la Ciudad Heroica.



En video quedó registrado el momento en que los uniformados arremeten contra un grupo de deportistas entre quienes se encuentra un grupo de mujeres y el abogado Alonso Del Río y su hijo Luis Del Río, familiares del Representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, Alonso Del Río.

“Durante un control frente a las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno nacional y la autoridad distrital, para prevenir la propagación del covid-19, los policías realizaron un llamado de atención a unos jóvenes que finalizaban una práctica deportiva, debido a que uno de ellos no utilizaba correctamente el tapabocas”, señaló la Policía.



En las imágenes se ve el momento en que un uniformado toma por el cuello a Del Río y lo lanza al suelo. El hombre le suplica al policía que lo suelte porque lo está ahogando.

“Lo que en un principio fue un llamado de atención, culminó en un posible uso no justificado de la fuerza. Esta actuación es investigada, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de los implicados, sin entrar en juicios apriori frente a las conductas de estos servidores públicos”, añade la Policía en comunicado de prensa.



La agresión de los uniformados a los deportistas se produjo cuando la familia Del Río regresaba de una práctica deportiva en bicicleta y los policías les hicieron un llamado de atención porque uno de ellos no portaba correctamente el tapabocas.



"Nosotros no escuchamos lo que decía el policía”, señaló una de las mujeres que acompañaba a Del Río.



Como no hubo respuesta por parte de los deportistas que no acataron la norma los policías los persiguieron y una vez los alcanzaron se presentó el incidente.



El video de la agresión es viral en las redes sociales, donde las comunidades comparan el caso con el abuso de autoridad que acabó con la vida del afro George Floyd en EE.UU.

